Porsche перед сельпо ⟩ Покупать меньше не стали, но перед дешевым магазином стоят роскошные автомобили

«В этом году произошло несколько ценовых потрясений, которые временно ограничили покупательскую способность, но после чего количество покупок возобновлялось. Первый спад был в мае-июне, и, например, к Иванову дню вместо более дорогих готовых товаров покупали просто сырое мясо. Салаты тоже делали сами, и, как ни странно, продажи лапши быстрого приготовления взлетели до потолка. Второй момент неопределенности и спада был в сентябре, а сейчас все как в декабре прошлого года. Люди щедры перед праздниками и много покупают», – объяснил Лауринг.

Лауринг считает, что покупка еды аналогична покупке топлива. Когда цена на топливо впервые поднялась до двух евро, люди сошли с ума и попытались ограничить вождение. Однако через некоторое время они к этому привыкли, использовали больше дисконтных карт или пытались найти более дешевую заправку. «К сожалению, в отличие от продуктовых магазинов, на всех заправках в Эстонии практически одинаковые цены, что свидетельствует об отсутствии конкуренции», – добавил предприниматель.