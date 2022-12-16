«На частоте Sorainen» – это серия подкастов, которые ведут эксперты из адвокатского бюро Sorainen в сотрудничестве с новостным порталом Rus.Postimees.
На частоте Sorainen ⟩ Подкаст: чему (не) учат на юрфаке
Для чего поступать на юридический факультет, какие возможности это дает, как совмещать учебу и работу? Сегодня мы поговорим о возможностях и подводных камнях юридического образования, разрушим некоторые мифы о юристах и расскажем, как обстоит дело на самом деле.
В гостях у Полины Черняк юрист Sorainen Елизавета Лазонен, юрист Sorainen и студентка Эва Леннук, а также студентка Тартуского университета Юлия Дивонина.
Работа юриста многогранная, сложная, ответственная и, разумеется, подходит не каждому. Гости подкаста пришли на юридический факультет с разной мотивацией и целями: Елизавета хотела стать нотариусом, Юлию и Полину интересовало предпринимательство, а Эву привлекло отсутствие границ применения юриспруденции и возможность общения с людьми.
Представление о работе юристов, адвокатов и в целом о юридической профессии у многих складывается под влиянием кино и сериалов. Но на деле, конечно, юрист – это не только ярко выступающий в суде адвокат или частный детектив, расследующий полное загадок дело.
«Золотое трио юриспруденции»: суд, прокуратура, адвокатское бюро. Также после окончания университета можно стать нотариусом или, например, корпоративным юристом. Все эти сферы отличаются друг от друга и в каждой найдется применение знаний и навыков. Гости подкаста рассказали о том, в какой отрасли им больше всего понравилась проходить практику, и почему. Например, Юлия отметила, что несмотря на все предубеждения, оказалось, что судебное заседание – это не только не скучно, а еще и очень интересно, например, с точки зрения психологии распознавания лжи и лжесвидетельства.
Профессия юриста востребованная и хорошо оплачиваемая, настолько разнообразная по темпу и характеру задач, что в ней найдет работу по душе любой человек, искренне заинтересованный этой сферой. И несмотря на все сложности, которые эта сфера за со собой несет, насыщенную образовательную программу в университете и необходимость постоянного самообразования после, все гости подкаста единодушны в том, что полученные знания и навыки помимо профессионального применения, пригодны в повседневной жизни, а также приносят пользу обществу в целом, что дает дополнительный заряд мотивации продолжать заниматься любимым делом.
В подкасте также обсудили:
Когда начинать практику и куда идти?
Можно ли совмещать работу и учебу?
Какие существуют возможности для внеучебной деятельности?
Можно ли работать юристом в других странах, получив образование в Эстонии?