На частоте Sorainen ⟩ Подкаст: чему (не) учат на юрфаке

Для чего поступать на юридический факультет, какие возможности это дает, как совмещать учебу и работу? Сегодня мы поговорим о возможностях и подводных камнях юридического образования, разрушим некоторые мифы о юристах и расскажем, как обстоит дело на самом деле.

В гостях у Полины Черняк юрист Sorainen Елизавета Лазонен, юрист Sorainen и студентка Эва Леннук, а также студентка Тартуского университета Юлия Дивонина.

Работа юриста многогранная, сложная, ответственная и, разумеется, подходит не каждому. Гости подкаста пришли на юридический факультет с разной мотивацией и целями: Елизавета хотела стать нотариусом, Юлию и Полину интересовало предпринимательство, а Эву привлекло отсутствие границ применения юриспруденции и возможность общения с людьми.

Представление о работе юристов, адвокатов и в целом о юридической профессии у многих складывается под влиянием кино и сериалов. Но на деле, конечно, юрист – это не только ярко выступающий в суде адвокат или частный детектив, расследующий полное загадок дело.