Фото ⟩ В Эстонию прибыла пехотная рота армии США

«Вместе с ротой прибыл командный пункт батальона, что позволяет нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные тренировки, но и повысить боевой потенциал соединения», – отметил командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу.

Американское подразделение прибыло в Эстонию на основании двухстороннего договора с США. Ранее на Мадридском саммите НАТО американский президент Джо Байден пообещал усилить восточный фланг альянса.

«Мы рады возможности служить плечом к плечу с нашими союзниками. Мы сможем обменятся опытом, наладить взаимодействие и укрепить связи», – сказал командир артиллерийской бригады 1-й пехотной дивизии США полковник Ричард Дж. Айкена.

Переброска американского подразделения в Эстонию позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками.

Помимо этого Эстония и США сотрудничают в вопросах построения эстонской дивизии НАТО. В частности, Эстония присоединится к американской программе U.S. Warfighter. Она состоит из серии учений, по итогам которых проводятся экзаменационные маневры армейских корпусов и дивизий.

Президент США Джо Байден сообщил об усилении восточного фланга НАТО на Мадридском саммите летом этого года. США решили перебросить в Эстонию пехотную роту, ракетные системы HIMARS и системы командования и управления. Американские подразделения будут проводить совместные занятия с Силами обороны для улучшения взаимодействия между союзниками.