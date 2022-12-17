Персона недели ⟩ Канцлер права Юлле Мадизе ставит конституцию выше эмоций

При этом баллотироваться на выборах в местные органы власти и работать в них могут только граждане Эстонии. Этой регуляции, присутствующей в главном законе Эстонии, по мнению канцлера, уже достаточно, чтобы наличие у иностранцев права голоса на муниципальных выборах не несло Эстонии никаких угроз. Особенно в свете того, что право голоса на местных выборах имеет лишь иностранец с постоянным видом на жительство, а человек, который угрожает безопасности Эстонии, постоянный вид на жительство получить не может.

Мадизе в своем комментарии исходила не из эмоций, а из юридических положений и сухой логики. Она пообещала, что, если Рийгикогу примет предложенные «Отечеством» поправки к закону, она инициирует процедуру конституционного надзора и обратится в Госсуд для получения окончательного решения по данному вопросу. Возможно, именно это обещание и приглушило политические дебаты по не самой злободневной сейчас для Эстонии проблеме. В конце концов, муниципальные выборы ждут Эстонию только через три года. Тем не менее из мнения Мадизе следует, что парламент имеет право изменить конституцию для лишения граждан РФ права голоса на местных выборах.

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