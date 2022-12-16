Два человека погибли во время пожара в поселке Сойнасте, третий чудом спасся

Звонившие сообщили, что из окон дома вырывается пламя и слышны крики людей.

К моменту прибытия спасателей один жилец сумел самостоятельно выбратья из здания и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Нижний этаж дома был полностью охвачен пламенем. Спасателям сообщили, что в здании еще остались люди, и войдя в него они немедленно приступили к тушению. В помещениях было много горящего хлама и тряпья, что затрудняло поиск людей.

К сожалению, во время тушения спасатели обнаружили обгоревшие тела двух погибших жильцов.

Это был не первый пожар в этом здании. По данным спасательного департамента, в октябре 2019 года в этом же доме загорелся подъезд, из которого огонь перекинулся на коридор и одну из жилых комнат мансардного этажа. При этом до приезда спасателей один из прохоих помог выбраться из здания четырем людям. Одного из спасенных полиции пришлось забрать в вытрезвитель. В апреле 2021 года пожар уничтожил сарай рядом с домом, где валялось много хлама и стоял старый Москвич. Оба пожара произошли из-за неосторожного обращения с открытым огнем.

Жильцам дома провели консультацию по пожарной безопасности. Спасатели, прибывшие для консультации, отметили, что пожарная безопасность в здании не соблюдается: в доме много мусора, заметны следы постоянного курения и употребления алкоголя.

«Спасатели обнаружили удручающее зрелище», — сказал начальник отдела профилактики Южного спасательного центра Арви Уусталу. «В комнатах было навалено много мусора и тряпья, были следы заядлого курения и употребления алкоголя. Спасатели устанавливают в доме пожарную сигнализацию, надеясь, что это поможет спасти жизни. Следов наличия детекторов дыма в помещениях сегодня обнаружено не было.»

Спасатели отмечают, что пренебрежение пожарной безопасностью может закончиться крайне трагично. Позаботьтесь о себе и своих близких и положите в свой рождественский подарочный пакет незаменимый детектор дыма. Помогите пожилым или другим, не способным сделать это самостотельно, людям установить устройство или заменить в нем батареи.