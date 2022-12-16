В пятницу утром в 7.15 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Сойнасте волости Камбья.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Погибшая при пожаре в Сойнасте пенсионерка только что похоронила дочь
Звонившие сообщили, что из окон дома вырывается пламя и слышны крики людей.
К моменту прибытия спасателей один жилец сумел самостоятельно выбраться из здания и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Нижний этаж дома был полностью охвачен пламенем. Спасателям сообщили, что в здании еще остались люди, и, войдя в него, пожарные немедленно приступили к тушению. В помещениях было много горящего хлама и тряпья, что затрудняло поиск людей.
В итоге спасатели обнаружили обгоревшие тела двух погибших жильцов.
Одна из погибших совсем недавно похоронила дочь
По словам жительницы соседнего дома, погибшая пенсионерка Сирье и ее взрослый сын Вахур жили в этом доме примерно десять лет. Их знакомый, Кайдо, недавно переехал к ним, он и был доставлен в больницу после пожара. «Сирье только две недели назад похоронила свою дочь, она тоже жила в этом доме», – говорит соседка, с которой погибшая общалась буквально накануне.
«Буквально вчера вечером Сирье сидела здесь, за моим столом, с неработавшим мобильным телефоном дочери в руках. Мы тоже ничего не смогли с ним сделать. Когда она собралась уходить, я сказала, чтобы она приходила завтра вечером, и мы попытаемся еще. А сегодня этого человека уже нет», – сказала соседка.
Во время тушения спасателям пришлось выносить из дома груды сгоревшей одежды. Много осталось в самом здании. Говорят, что люди, жившие там, имели привычку приносить домой одежду, полученную бесплатно или за небольшие деньги, надевать ее один раз, а потом выбрасывать в грязное белье. Соседи сообщили, что, поскольку жильцы почти не стирали одежду, вещи начали накапливаться.
Дом горит не в первый раз
Это был не первый пожар в этом здании. По данным Спасательного департамента, в октябре 2019 года в этом же доме загорелся подъезд, из которого огонь перекинулся на коридор и одну из жилых комнат мансардного этажа. При этом до приезда спасателей один из прохожих помог выбраться из здания четырем людям. Одного из спасенных полиции пришлось доставить в вытрезвитель. В апреле 2021 года пожар уничтожил сарай рядом с домом, где валялось много хлама и стоял старый «москвич». Оба пожара произошли из-за неосторожного обращения с открытым огнем.
С жильцами дома провели консультацию по пожарной безопасности. Спасатели, прибывшие для консультации, отметили, что пожарная безопасность в здании не соблюдается: в доме много мусора, заметны следы постоянного курения и употребления алкоголя.
«Спасатели обнаружили удручающее зрелище, – сказал начальник отдела профилактики Южного спасательного центра Арви Уусталу. – В комнатах было навалено много мусора и тряпья, были следы регулярного курения и употребления алкоголя. Спасатели устанавливают в доме пожарную сигнализацию, надеясь, что это поможет спасти жизни. Следов наличия детекторов дыма в помещениях сегодня обнаружено не было».
Спасатели отмечают, что пренебрежение пожарной безопасностью может закончиться трагически. Позаботьтесь о себе и своих близких и положите в рождественский подарочный пакет незаменимый детектор дыма. Помогите пожилым или другим людям, не способным сделать это самостоятельно, установить устройство или заменить в нем батарейки.
Еще один человек погиб в результате пожара в Таллинне в пятницу. Всего в этом году в пожарах погибло 43 человека, в прошлом году погибло 39 человек.