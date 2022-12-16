ГАЛЕРЕЯ ⟩ Погибшая в пожаре в Сойнасте пенсионерка только похоронила дочь

Звонившие сообщили, что из окон дома вырывается пламя и слышны крики людей.

К моменту прибытия спасателей один жилец сумел самостоятельно выбраться из здания и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Нижний этаж дома был полностью охвачен пламенем. Спасателям сообщили, что в здании еще остались люди, и, войдя в него, пожарные немедленно приступили к тушению. В помещениях было много горящего хлама и тряпья, что затрудняло поиск людей.

В итоге спасатели обнаружили обгоревшие тела двух погибших жильцов.

Одна из погибших совсем недавно похоронила дочь

По словам жительницы соседнего дома, погибшая пенсионерка Сирье и ее взрослый сын Вахур жили в этом доме примерно десять лет. Их знакомый, Кайдо, недавно переехал к ним, он и был доставлен в больницу после пожара. «Сирье только две недели назад похоронила свою дочь, она тоже жила в этом доме,» – говорит соседка, с которой погибшая общалась буквально накануне.

«Буквально вчера вечером Сирье сидела здесь, за моим столом, с неработавшим мобильным телефоном дочери в руках. Мы тоже ничего не могли поделать. Когда она начала уходить, я сказал, чтобы она приходила на следующий день вечером, и мы посмотрели бы, можно ли починить телефон. А сегодня этого человека уже нет», – сказала соседка.