В пожаре под Лионом погибло не менее десяти человек, пять из них – дети

В многоквартирном доме во французском городе Во-ан-Велен, в ночь на пятницу, 16 декабря, вспыхнул пожар. В результате погибли как минимум десять человек, в том числе пять детей в возрасте от трех до 15 лет. Еще четыре человека тяжело травмированы, а десять человек, включая двух пожарных, получили незначительные травмы, сообщила префектура региона Овернь-Рона-Альпы.