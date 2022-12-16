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В пожаре под Лионом погибло не менее десяти человек, пять из них – дети

Deutsche Welle
В пожаре под Лионом погибло не менее десяти человек, пять из них – дети
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Пожарные стоят рядом с многоквартирными домами на заднем плане в Воль-ан-Велин, недалеко от Лиона, центральная Франция.
Пожарные стоят рядом с многоквартирными домами на заднем плане в Воль-ан-Велин, недалеко от Лиона, центральная Франция. Фото: Laurent Cipriani

С пожаром в многоквартирном доме во французском городе Во-ан-Велен боролись 170 человек. Причина возгорания выясняется. Погибли минимум десять человек, в том числе несовершеннолетние. 

В многоквартирном доме во французском городе Во-ан-Велен, в ночь на пятницу, 16 декабря, вспыхнул пожар. В результате погибли как минимум десять человек, в том числе пять детей в возрасте от трех до 15 лет. Еще четыре человека тяжело травмированы, а десять человек, включая двух пожарных, получили незначительные травмы, сообщила префектура региона Овернь-Рона-Альпы.

К месту происшествия в пригороде Лиона были стянуты десятки пожарных автомобилей. В борьбе с огнем участвовали 170 сотрудников профильных служб.

Огонь вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома, позднее перекинувшись на четвертый этаж, рассказал представитель пожарной службы телеканалу BFMTV. Задымление затруднило эвакуацию жильцов. К настоящему времени пожар потушен.

Власти пока не знают причину возгорания в здании, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Будет открыто расследование, отметил глава МВД, добавив, что находится в контакте с президентом республики Эмманюэлем Макроном.

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