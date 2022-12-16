Новая кольцевая развязка на улице Рийа в Тарту, открытая для движения в ноябре, стала головной болью для участников дорожного движения. Сам круг нормально заасфальтирован и размечен, но водителей не устраивают разделяющие полосы на кольце разграничительные камни, которые в народе уже называют бетонными блоками.
Опасность на дороге: бетонная разделительная полоса ломает автомобили и обслуживающую технику
В разговорах с недовольными водителями выяснилось, что они не знают никого, кто знал бы кого-нибудь, кому нравятся подобные разделители из бетонных конструкций. Если до выпадения снега еще можно было увидеть разделительную полосу из бетонных конструкций, то сейчас они часто остаются под снегом, и это затрудняет движение в рядах на кругу и выезд с перекрестка.
Разгневанный водитель Ильмар заявил, что это абсурдное решение, из-за которого движение там становится скорее опасным, чем безопасным. «Хотелось бы увидеть автора такого проекта своими глазами и услышать, что творилось у человека в голове, когда он придумал такой проект», – сказал он.
Водитель объяснил, что смысл скоростного кольца должен заключаться в обеспечении более плавного движения, но там надо напряженно отыскивать точки выезда из круга, и есть необходимость выполнять резкое торможение, что в свою очередь делает движение более опасным, а не безопасным.
Известно, что в снежную погоду по меньшей мере одна машина поцарапала днище о бетонные разделители, грузовые прицепы не помещаются на полосе, а также есть сложности с обслуживанием дороги зимой.
Забота дорожников
Ахто Карья, дорожный мастер предприятия Verston Tartumaa, ответственного за уборку снега и предотвращение обледенения на обновленном кольце, сказал, что выгребать снег с рижского кольца крупногабаритной техникой невозможно. «Уборка снега там производится только тракторами, и снег нужно увозить с круга немедленно», – сказал Карья. Снег нельзя грести грузовиками, потому что там не поместится грузовик с плужным снегоочистителем. «В этом месте нужно быть очень внимательным и осторожным во время работ по зимнему обслуживанию», – добавил он.
Аналогичный опыт у сотрудников Verston уже есть на кольцевой дороге Вильянди в Тарту. «Там мы набили первые шишки, когда машины поломались почти триста раз», – вспоминал Карья.
Возникает вопрос, почему рекомендации или предложения дорожника не учитываются при таких крупных и важных проектах?
Ахто Карья сдержанно заявил, что проект осуществляется с учетом принципов безопасности дорожного движения, и дорожникам просто нужно привыкнуть и учесть новую ситуацию.
Янар Тааль, руководитель Лыунасского отдела Транспортного Департамента: «По кольцевой на улице Рийа можно проехать, не наткнувшись на камни, важно не перестраиваться на кольцевой».
Янар Тааль, руководитель службы управления Лыунасского отдела Транспортного Департамента, пояснил, что камни, безусловно, необходимы с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. «Они установлены таким образом, чтобы на высокой скорости невозможно было срезать путь или менять полосу движения, поскольку и то, и другое может привести к столкновению транспортных средств», – сказал Тааль.
По данным, которыми располагает Транспортный Департамент, на многополосной кольцевой развязке достигается максимальная пропускная способность, когда скорость транспортных средств, проезжающих через перекресток, приближается к 35 километрам в час. «Если ехать быстрее, кольцевая развязка теряет свою пропускную способность, кроме того, на более высоких скоростях последствия дорожно-транспортных происшествий серьезнее и материальный ущерб больше», – пояснил Тааль.
Водители склонны срезать путь
Он добавил, что без ограничителей, разделяющих полосы, люди склонны срезать по соседней полосе, особенно когда разметка стерта и непонятно, где проходит полоса. «Особенно это было видно перед установкой ограничителей, когда совершалось множество запрещенных маневров и возникали опасные ситуации. Таких случаев было много, и они вызвали много дискуссий», – пояснил Тааль.
Он сказал, что бетонные ограничители, разделяющие полосы движения, есть и на кольцевой развязке Вильянди, и участники дорожного движения привыкли там ездить даже в зимних условиях. «Можно проехать через кольцевую развязку на улице Рийа, не наткнувшись на ограничители, важно не перестраиваться на самой развязке», – подчеркнул Тааль.