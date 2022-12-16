Опасность на дороге: бетонная разделительная полоса ломает автомобили и обслуживающую технику

В разговорах с недовольными водителями выяснилось, что они не знают никого, кто знал бы кого-нибудь, кому нравятся подобные разделители из бетонных конструкций. Если до выпадения снега еще можно было увидеть разделительную полосу из бетонных конструкций, то сейчас они часто остаются под снегом, и это затрудняет движение в рядах на кругу и выезд с перекрестка.

Разгневанный водитель Ильмар заявил, что это абсурдное решение, из-за которого движение там становится скорее опасным, чем безопасным. «Хотелось бы увидеть автора такого проекта своими глазами и услышать, что творилось у человека в голове, когда он придумал такой проект», – сказал он.

Водитель объяснил, что смысл скоростного кольца должен заключаться в обеспечении более плавного движения, но там надо напряженно отыскивать точки выезда из круга, и есть необходимость выполнять резкое торможение, что в свою очередь делает движение более опасным, а не безопасным.

Известно, что в снежную погоду по меньшей мере одна машина поцарапала днище о бетонные разделители, грузовые прицепы не помещаются на полосе, а также есть сложности с обслуживанием дороги зимой.

Забота дорожников