Пока в чайниках кипит парафин, какой-то парень в спецодежде стоит в стороне и скромно подбрасывает дрова в топку. Пытаюсь завязать с ним разговор, но молодой человек немногословен. Как я понял позже, это вполне объяснимо. Дмитрий – беженец из города Сватово Луганской области и один из наиболее активных помощников в украинском волонтерском центре. Ценный кадр, говорит Валерий Оленийчук. Дима – сварщик, электрик, да и в целом мастер на все руки. Только у большого технического специалиста в рабочем состоянии может быть настолько старый автомобиль, как его «Москвич-412».
Опасный маршрут ⟩ Как убежать от войны на старом москвиче…
Время от времени Дмитрий Лузан отвлекается от волонтерских забот и проверяет что-то под капотом своего железного коня. Для меня было шоком, но именно на этой груде советского железа 1959 года выпуска Дмитрий вывез из-под обстрелов всю свою семью: жену, двоих детей и тещу.
В 2014 году боевых действий в Сватово не было. Местным властям удалось не допустить в городе организации референдумов и прочих сепаратистских приемов, которые уже отрабатывались в Луганске и Донецке. В 2022 году российские войска город обошли. Несколько дней сватовчане выходили на проукраинские митинги, но когда оккупация стала очевидной данностью, все несогласные с курсом Кремля стали потихоньку выезжать из города.
Когда в городе начали гибнуть дети, было решено уезжать.
Дмитрий Лузан с семьей терпел до последнего. Боевые действия шли вокруг, но в город снаряды залетали редко. В начале мая в результате ракетного обстрела в центре города погибли дети, это стало последней каплей. Единственный относительно безопасный путь лежал через Россию.
В машину загрузились Дима, его дочь, младший брат, жена и мать. Останавливаться в России было не у кого, поэтому семья решила ехать в Евросоюз.
При пересечении границы, как это стало уже практически традицией, всех выезжающих мужчин российские пограничники раздевают для проверки на наличие татуировок. Женщин, слава богу, не тронули, говорит Дмитрий.
Вся дорога заняла около двух суток. В пути луганчанина останавливали патрули ДПС. Каждый раз нужно было рассказывать свой путь следования. Опасаясь проблем, Лузан называл ближайшие населенные пункты, которые видел на карте. «Спали мы прямо в машине. Если чувствуем, что устали, – останавливаемся и спим. Один раз спали прямо на заправке», – рассказывает Дмитрий.
И таким нехитрым способом семейство Лузана добралось до границы с Латвией. Пересекали границу по внутренним паспортам. Тогда это было еще возможно. Но достигнув еврозоны, семья поняла, что не знает, куда ехать дальше. Было решено двигаться к Риге, а там будь что будет. По дороге остановились, чтобы отдохнуть, в этот момент мимо проезжал Валерий Оленийчук, предприниматель и один из руководителей Общества украинско-латвийской дружбы.
«Мы тогда везли джипы в Украину и на трассе заметили, стоит машина с украинскими номерами, да еще и такая старая. Там две семьи, дети. Мы спросили, куда едете? Они ответили, что в никуда. Поэтому мы забрали их к себе. Дима оказался хорошим работником, я очень рад, что мы тогда их встретили», – вспоминает Валерий Оленийчук.
В Юрмале семейству Дмитрия Лузана нравится, но он скучает по родному Сватово. Дом уцелел, говорят соседи, а значит, есть куда возвращаться. Бывший начальник даже обещал сохранить за ним его рабочее место. Но война еще в самом разгаре, на окраинах города идут бои. Что будет со Сватово в перспективе, предсказать сложно.
Однако если посмотреть, что российская армия делает с Херсоном, откуда ей пришлось отступить, то участь этого луганского городка предсказать можно. Однако Дмитрий оптимистичен. Говорит, со стратегической точки зрения никакой ценности его город не представляет, там нет объектов промышленной или военной инфраструктуры. Поэтому теплится небольшая надежда, что Сватово избежит участи соседних Северодонецка или Лисичанска, которые российская артиллерия практически стерла с лица земли.