Опасный маршрут ⟩ Как убежать от войны на старом москвиче…

Время от времени Дмитрий Лузан отвлекается от волонтерских забот и проверяет что-то под капотом своего железного коня. Для меня было шоком, но именно на этой груде советского железа 1959 года выпуска Дмитрий вывез из-под обстрелов всю свою семью: жену, двоих детей и тещу.

В 2014 году боевых действий в Сватово не было. Местным властям удалось не допустить в городе организации референдумов и прочих сепаратистских приемов, которые уже отрабатывались в Луганске и Донецке. В 2022 году российские войска город обошли. Несколько дней сватовчане выходили на проукраинские митинги, но когда оккупация стала очевидной данностью, все несогласные с курсом Кремля стали потихоньку выезжать из города.

Когда в городе начали гибнуть дети, было решено уезжать.

Фото: Карта

Дмитрий Лузан с семьей терпел до последнего. Боевые действия шли вокруг, но в город снаряды залетали редко. В начале мая в результате ракетного обстрела в центре города погибли дети, это стало последней каплей. Единственный относительно безопасный путь лежал через Россию.

В машину загрузились Дима, его дочь, младший брат, жена и мать. Останавливаться в России было не у кого, поэтому семья решила ехать в Евросоюз.

При пересечении границы, как это стало уже практически традицией, всех выезжающих мужчин российские пограничники раздевают для проверки на наличие татуировок. Женщин, слава богу, не тронули, говорит Дмитрий.