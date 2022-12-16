Баскетболисты таллиннского «Калева/Крамо» начали выступления во втором групповом раунде еврокубка ФИБА с поражения, сообщает rus.err.
Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» проиграл турецкому «Газиантепу»
Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» проиграл турецкому «Газиантепу»
В среду вечером они в гостях уступили турецкому «Газиантепу» со счетом 62:77.
По ходу встречи преимущество хозяев достигало 23 очков, но концовку игры таллиннцы провели лучше; заметнее других в их составе был Артур Конончук, набравший 15 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 2 результативные передачи.
Матчи второго тура пройдут 11 января, «Калев» ждет выездная встреча с голландской командой.
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