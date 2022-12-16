Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» проиграл турецкому «Газиантепу»

В среду вечером они в гостях уступили турецкому «Газиантепу» со счетом 62:77.

По ходу встречи преимущество хозяев достигало 23 очков, но концовку игры таллиннцы провели лучше; заметнее других в их составе был Артур Конончук, набравший 15 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 2 результативные передачи.