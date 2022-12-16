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Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» проиграл турецкому «Газиантепу»

rus.postimees.ee
Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» проиграл турецкому «Газиантепу»
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"Калев/Крамо".
"Калев/Крамо". Фото: Tairo Lutter

Баскетболисты таллиннского «Калева/Крамо» начали выступления во втором групповом раунде еврокубка ФИБА с поражения, сообщает rus.err

В среду вечером они в гостях уступили турецкому «Газиантепу» со счетом 62:77.

По ходу встречи преимущество хозяев достигало 23 очков, но концовку игры таллиннцы провели лучше; заметнее других в их составе был Артур Конончук, набравший 15 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 2 результативные передачи.

Матчи второго тура пройдут 11 января, «Калев» ждет выездная встреча с голландской командой.

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