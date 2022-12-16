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В Берлине разбился крупнейший в мире отдельно стоящий цилиндрический аквариум, есть двое пострадавших, не считая рыб

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Reuters/PM BNS
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В Берлине разбился крупнейший в мире отдельно стоящий цилиндрический аквариум, есть двое пострадавших, не считая рыб
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Обломки, вынесенные на улицу водой из разбившегося аквариума.
Обломки, вынесенные на улицу водой из разбившегося аквариума. Фото: AP/Scanpix

Около ста сотрудников службы экстренной помощи прибыло на место происшествия, к развлекательному комплексу, в котором находится отель Radisson Blu, музей, магазины и рестораны, а также к тому, что, по словам комплекса DomAquaree, является крупнейшим в мире отдельно стоящим цилиндрическим аквариумом высотой 14 метров (46 футов).

Аквариум в Берлине, в котором обитало около 1500 экзотических рыб, разбился рано утром в пятницу, 16 декабря, вылив 1 миллион литров (264 172 галлона) воды, которая вместе с обломками вытекла на главную дорогу в оживленном районе Митте, сообщили в службе спасения.

Цилиндрический аквариум в фойе Radisson Blu.
Цилиндрический аквариум в фойе Radisson Blu. Фото: Postimees

«В дополнение к невероятному ущербу морским обитателям... два человека получили ранения от осколков стекла», – написала берлинская полиция в Twitter.

Представитель берлинской пожарной службы сообщил, что спасателям не удалось попасть на первый этаж здания из-за обломков. Он добавил, что на место происшествия направлены поисково-спасательные собаки.

Полиция Берлина советует водителям объезжать этот район из-за количество вытекающей на улицы воды. Так, близлежащая улица Карла-Либкнехта была частично перекрыта из-за наводнения.

В службе спасения пояснили, что пока неясно, из-за чего разбился аквариум. Судьбу рыб ни пожарные, ни полиция не прокомментировали.

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