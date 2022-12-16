Неразбериха в суде: Репс не появляется на заседаниях, но участвует в работе Рийгикогу

Сегодня в суде обсуждалось состояние здоровья бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), обвиняемой в растрате и мошенничестве. По словам защитников, экс-министр не может участвовать в заседаниях по состоянию здоровья, но, по данным суда, депутат присутствовала на недавнем заседании Рийгикогу.