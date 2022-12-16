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Неразбериха в суде: Репс не появляется на заседаниях, но участвует в работе Рийгикогу

Брита-Мария Алас
Неразбериха в суде: Репс не появляется на заседаниях, но участвует в работе Рийгикогу
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Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Сегодня в суде обсуждалось состояние здоровья бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), обвиняемой в растрате и мошенничестве. По словам защитников, экс-министр не может участвовать в заседаниях по состоянию здоровья, но, по данным суда, депутат присутствовала на недавнем заседании Рийгикогу.

Сторона обвинения, то есть представитель государства, и прокуратура не убеждены в плохом состоянии здоровья Репс, которое позволило бы ей избегать судебных слушаний на законных основаниях. Однако, по словам защитника, бывший министр находится на больничном с 13 декабря.

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