Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 17 по 24 декабря.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Сказочный мюзикл «Снежная королева»
● 17 декабря в 13:00 и в 18:00, 18 декабря в 12:00, Центр русской культуры (бульвар Мере, 5)
В мире существует множество зимних волшебных сказок. Но, пожалуй, самая волшебная – это сказка Ганса-Христиана Андерсена «Снежная Королева». В музыкальном спектакле заняты ведущие артисты Петербургского театра музыкальной комедии, артисты студии «Иллюзион» Русского театра и театра танца Polly. Рождественский подарок получит каждый ребенок, который придет на представление.
Концерт трио «Мандили»
● 17 декабря в 19:00, клуб Cathouse (Тартуское шоссе, 17)
Феноменальное вокальное трио из Тбилиси. Мощное полифоническое пение этих хрупких молодых женщин сопровождается игрой на пандури – грузинской лютне. Название коллектива переводится как «Женский платок», что подчеркивает особый акцент, который его участницы привносят в исполнение традиционно мужских песен. Последний альбом 2021 года, составляющий основу выступлений в рамках нынешнего тура, называется «Сакартвело», то есть Страна картвелов – историческое название Грузии. Средства от концерта идут на помощь сражающейся Украине.
Музыкальное шоу для всей семьи «Замороженное Рождество»
● 18 декабря в 15:00, концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9)
Впервые в Таллинне грандиозная постановка новогоднего музыкального шоу для всей семьи от продюсерского центра Made in Odessa (Украина). Масштабные декорации и визуальные эффекты, яркие костюмы и великолепная музыка, головокружительная акробатика и современная хореография – такими элементами оформлены невероятные приключения сестер Эльзы и Анны по мотивам любимого мультфильма.
«Русский театр поет джаз»
● 18 декабря в 18:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Русский театр и Jazzkaar впервые представят публике совместный творческий проект в рамках Рождественского фестиваля. Джазовый концерт под управлением лучшего театрального композитора 2021 года, гитариста Александра Жеделёва и с участием Янно Трумпа (бас-гитара и аранжировка), Джоэля Реммеля (фортепиано), Рамуэля Тафенау (ударные), Джейсона Хантера (труба) соберет лучших поющих актеров труппы. В Большом зале Русского театра прозвучат нетленные хиты эстрадного джаза.
Музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди»
● 22 декабря в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Взяв за основу пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион», автор либретто Алан Джей Лернер и композитор Фредерик Лоу рассказали удивительно добрую, местами очень смешную, нежную и трогательную историю о любви и азарте. Главные роли в спектакле исполняют эстонская оперная певица Элина Нечаева и ведущий актер Русского театра Александр Ивашкевич. Костюмы выполнены выдающимся коллекционером и популяризатором моды Александром Васильевым.
«Гендель и Вивальди»
● 22 декабря в 19:00, концертный зал «Эстония» (бульвар Эстония, 4)
Совместный предрождественский концерт флагманов эстонской музыкальной культуры – Камерного хора Эстонской филармонии, Таллиннского камерного оркестра и дирижера Тыну Кальюсте – является долгожданным событием для поклонников классического оркестрового исполнения. На этот раз вас ждет встреча с шедеврами эпохи барокко, не оставляющими слушателей равнодушными уже много веков подряд.
ИДА-ВИРУМАА
Гала-концерт Violin Symphony Show
● 21 декабря в 19:00, дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)
Богдан Керейша – музыкант и композитор, скрипач-виртуоз из Польши, в сопровождении симфонического оркестра Нарвы под руководством дирижера Анатолия Щуры исполнит самые известные, легендарные музыкальные шедевры разных столетий. Бетховен, Лист, Римский-Корсаков, Бизе, Паганини – произведения этих и других знаменитых композиторов прозвучат так, как еще никогда не звучали.
Спектакль «Сад»
● 23 декабря в 19:00, театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
Спектакль «Сад» – это моноспектакль Юлии Ауг по одноименной пьесе Алексея Шепенко о невероятной и бесконечной земной любви, которая сильнее смерти и которая никогда не прервется. В основе сюжета – история так называемой «мертвой королевы» Португалии, точнее, королевской фаворитки Инеш де Каштру. История, поражающая воображение и заставляющая задуматься о встрече истинной любви с законами наследственной власти.