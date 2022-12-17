Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Русский театр и Jazzkaar впервые представят публике совместный творческий проект в рамках Рождественского фестиваля. Джазовый концерт под управлением лучшего театрального композитора 2021 года, гитариста Александра Жеделёва и с участием Янно Трумпа (бас-гитара и аранжировка), Джоэля Реммеля (фортепиано), Рамуэля Тафенау (ударные), Джейсона Хантера (труба) соберет лучших поющих актеров труппы. В Большом зале Русского театра прозвучат нетленные хиты эстрадного джаза.

Музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди»

● 22 декабря в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)

Фото: Кадр из спектакля

Взяв за основу пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион», автор либретто Алан Джей Лернер и композитор Фредерик Лоу рассказали удивительно добрую, местами очень смешную, нежную и трогательную историю о любви и азарте. Главные роли в спектакле исполняют эстонская оперная певица Элина Нечаева и ведущий актер Русского театра Александр Ивашкевич. Костюмы выполнены выдающимся коллекционером и популяризатором моды Александром Васильевым.

«Гендель и Вивальди»

● 22 декабря в 19:00, концертный зал «Эстония» (бульвар Эстония, 4)

Совместный предрождественский концерт флагманов эстонской музыкальной культуры – Камерного хора Эстонской филармонии, Таллиннского камерного оркестра и дирижера Тыну Кальюсте – является долгожданным событием для поклонников классического оркестрового исполнения. На этот раз вас ждет встреча с шедеврами эпохи барокко, не оставляющими слушателей равнодушными уже много веков подряд.

ИДА-ВИРУМАА

Гала-концерт Violin Symphony Show

● 21 декабря в 19:00, дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)

Фото: Афиша мероприятия

Богдан Керейша – музыкант и композитор, скрипач-виртуоз из Польши, в сопровождении симфонического оркестра Нарвы под руководством дирижера Анатолия Щуры исполнит самые известные, легендарные музыкальные шедевры разных столетий. Бетховен, Лист, Римский-Корсаков, Бизе, Паганини – произведения этих и других знаменитых композиторов прозвучат так, как еще никогда не звучали.

Спектакль «Сад»

● 23 декабря в 19:00, театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)

Фото: Афиша мероприятия