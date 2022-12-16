Участники Depeche Mode представили новые записи

Вокалист и соавтор песен на поздних альбомах Depeche Mode Дэйв Гаан в пятницу, 16 декабря, представил мини-альбом, который был сделан в соавторстве с музыкантом Куртом Уенала. Уенала уже несколько лет помогает и Дэйву в его сольном творчестве, и Depeche Mode в студийной работе. На этот раз ему удалось уговорить Дэйва Гаана поработать с теми текстами, которые фронтмен Depeche Mode записывал в свою записную книжку во время гастролей.

«Мне всегда было интересно, что он пишет в блокноте, но я никогда не спрашивал. Во время одной из наших репетиций я, в конце концов, спросил, что он записывает, когда уходит в какой-то угол, или стоит в одиночестве у окна студии», - рассказал Курт Уенала.

Гаан признался, что так он фиксирует свои мысли, чувства и наблюдения, которые не предназначены для широкой публики. Но во время пандемии, когда все оказались изолированы в своих городах и домах, Дэйв отправил своему другу, который тогда уже переехал из Нью-Йорка в Рейкьявик, несколько записей с начиткой этих самых заметок. И в своей исландской студии, прямо на фьорде, Уенала украсил эти мелодекламации звуками классичсекого синтезатора Oberheim.



В итоге перед нами пять миниатюр, в которых слышна и отрешенность человека в опустевшем от новой чумы мегаполисе, и безбрежность белого безмолвия северной земли.

Обложка мини-альбома Manuscript, который был записан музкантом Куртом Уенала вместе с фронтменом Depeche Mode Дэйвом Гааном. Релиз состоялся 16 декабря 2022 года. Фото: kurtuenala.bandcamp.com