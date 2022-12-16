Музыканты группы Depeche Mode Дэйв Гаан и Мартин Гор представили свои новые записи, сделанные вне основного коллектива. 16 декабря вышло сразу два релиза, где каждый участник легендарной британской команды растворяется в своих звуках синтезаторов.
Участники Depeche Mode представили новые записи
Вокалист и соавтор песен на поздних альбомах Depeche Mode Дэйв Гаан в пятницу, 16 декабря, представил мини-альбом, который был сделан в соавторстве с музыкантом Куртом Уенала. Уенала уже несколько лет помогает и Дэйву в его сольном творчестве, и Depeche Mode в студийной работе. На этот раз ему удалось уговорить Дэйва Гаана поработать с теми текстами, которые фронтмен Depeche Mode записывал в свою записную книжку во время гастролей.
«Мне всегда было интересно, что он пишет в блокноте, но я никогда не спрашивал. Во время одной из наших репетиций я, в конце концов, спросил, что он записывает, когда уходит в какой-то угол, или стоит в одиночестве у окна студии», - рассказал Курт Уенала.
Гаан признался, что так он фиксирует свои мысли, чувства и наблюдения, которые не предназначены для широкой публики. Но во время пандемии, когда все оказались изолированы в своих городах и домах, Дэйв отправил своему другу, который тогда уже переехал из Нью-Йорка в Рейкьявик, несколько записей с начиткой этих самых заметок. И в своей исландской студии, прямо на фьорде, Уенала украсил эти мелодекламации звуками классичсекого синтезатора Oberheim.
В итоге перед нами пять миниатюр, в которых слышна и отрешенность человека в опустевшем от новой чумы мегаполисе, и безбрежность белого безмолвия северной земли.
«Я не уверен в том, почему и когда именно я написал эти короткие отрывки. Я знал, что они никогда не будут песнями. Они были написаны, когда я был один. Иногда в гостиничном номере. Иногда, стоя у океана или гуляя по пляжу зимой. Иногда на пустынных улицах Нью-Йорка во время карантина. Но всегда чувствуя красоту, силу и одиночество мира за пределами меня», - замечает Дэйв Гаан.
Миниальбом «Manuscript» доступен на всех цифровых площадках.
Сегодня же издан новый сингл культового немецкого электронщика Карстена Николаи, в первую очередь известного своим сольным проектом Alva Noto, где другой участник Depeche Mode, Мартин Гор, как и Дэйв Гаан, артикулирует непривычный для депешистов текст. Работа Subterraneans, где отметился еще один уникальный музыкант, Уильям Басински, является очень атмосферным кавером на одноименный трек Дэвида Боуи 1975 года.
Пока Карстен Николаи и Уильям Басински рисуют бескрайние звуковые зимние ландшафты, где сквозь метель прорывается звук саксофона, Мартин Гор поет странные строчки Боуи.
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Care-line, care-line
Care-line, care-line riding me
Shirley, Shirley, Shirley, own
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В этих стихах нет буквального смысла, ведь в середине 70-х Боуи говорил, что ему ужасно надоели прямолинейные рок-н-рольные тексты. Тем не менее, оригинальная композиция была посвящена Дэвидом Боуи жителям Восточного Берлина во время Холодной войны и их страданиям, после того, как они были отрезаны стеной от родственников и друзей в Западной Германии.
Сингл «Subterraneans» доступен на всех цифровых площадках.
К творчеству Боуи музыканты Depeche Mode обращаются не первый раз. В последнем мировом туре Дэйв Гаан и Мартин Гор регулярно исполняли его легендарную Heroes.
А вышеупомянутый Берлин - не случайный город не только для Боуи. В 80-е именно там были записаны несколько альбомов Depeche Mode на пути к мировой славе. В воспоминаниях музыкантов часто можно встретить реплики про работу в берлинской студии недалеко от той самой стены, за которой начинался пугавший весь мир тоталитарный режим.
«Я действительно не думаю, что слова поп-звезды могут остановить войну. К сожалению. В этой игре есть гораздо более крупные игроки. Если бы я знал, что я могу что-то изменить, я бы обязательно это сделал», - ответил Мартин Гор не так давно на вопрос Postimees о войне Путина с Украиной.
Тем не менее, тема подавления, доминирования и насилия не оставляет поп-звезду равнодушной. Не высказываясь буквально, он осмысливает ужасы реальности в своих музыкальных работах. Об этом много сказано на предыдущем альбоме Depeche Mode, Spirit. Судя по названию нового альбома Depeche Mode – Memento Mori, который выйдет весной 2023 года, реакции на активизацию зла в нашей реальности все еще не покидают основного автора легендарной британской группы.