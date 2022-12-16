Федерация футбола Марокко обжаловала в ФИФА судейство матча с Францией

«КФФМ выражает решительный протест против арбитража матча против сборной Франции во главе с Сесаром Артуро Рамосом. В то же время мы удивлены тем, что ВАР не отреагировал на некоторые эпизоды. КФФМ без колебаний будет защищать права нашей команды, призывая к справедливости в принятии необходимых мер по арбитражной несправедливости, примененной в отношении национальной сборной Марокко в ее матче против сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022», - говорится в заявлении КФФМ.

По информации Foot Mercato, данный протест направлен ФИФА. Однако этот иск, как и все иски по арбитражным решениям, имеет очень мало шансов на успех, особенно ввиду того, что финал ЧМ-2022 Аргентина - Франция пройдет уже 18 декабря.