Королевская федерация футбола Марокко (КФФМ) подала жалобу на судейство в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции (0:2), сообщает ua.tribuna.
Федерация футбола Марокко обжаловала в ФИФА судейство матча с Францией
«КФФМ выражает решительный протест против арбитража матча против сборной Франции во главе с Сесаром Артуро Рамосом. В то же время мы удивлены тем, что ВАР не отреагировал на некоторые эпизоды. КФФМ без колебаний будет защищать права нашей команды, призывая к справедливости в принятии необходимых мер по арбитражной несправедливости, примененной в отношении национальной сборной Марокко в ее матче против сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022», - говорится в заявлении КФФМ.
По информации Foot Mercato, данный протест направлен ФИФА. Однако этот иск, как и все иски по арбитражным решениям, имеет очень мало шансов на успех, особенно ввиду того, что финал ЧМ-2022 Аргентина - Франция пройдет уже 18 декабря.
Представители КФФМ считают, что судья не назначил два пенальти в пользу Марокко в первом тайме – после столкновения Тео Эрнандеса и Софьяна Буфаля, а также после падения Ашрафа Дари в штрафной после контакта с соперником.