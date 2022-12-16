38-летняя женщина, проживающая в столичном районе Ласнамяэ, хотела заработать на инвестициях в криптовалюту, но вместо этого в общей сложности потеряла 24 995 евро, сообщила в пятницу пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Попытка инвестировать в криптовалюту дорого обошлась жительнице Ласнамяэ
Попытка инвестировать в криптовалюту дорого обошлась жительнице Ласнамяэ
В четверг полиция начала производство в связи со случаем мошенничества. Женщине, проживающей в Ласнамяэ, была предложена возможность получить прибыль за счет инвестиций в криптовалюту.
Мошенники получили доступ к компьютеру женщины через программу AnyDesk, совершали транзакции и брали кредиты от ее имени. Когда жертва захотела вывести вложенные деньги, все ее попытки не увенчались успехом. Мошенники под разными предлогами стали требовать всевозможные доплаты.
Позже с женщиной связалась якобы латвийская юридическая фирма, которая предложила помощь в возврате украденных денег. Однако на самом деле на имя жертвы был взят еще один кредит. Общий ущерб, причиненный мошенниками, составляет 24 995 евро.