Жительнице Ласнамяэ дорого обошлась попытка инвестировать в криптовалюту

В четверг полиция начала производство в связи со случаем мошенничества. Женщине, проживающей в Ласнамяэ, была предложена возможность получить прибыль за счет инвестиций в криптовалюту.

Мошенники получили доступ к компьютеру женщины через программу AnyDesk, совершали транзакции и брали кредиты от ее имени. Когда жертва захотела вывести вложенные деньги, все ее попытки не увенчались успехом. Мошенники под разными предлогами стали требовать всевозможные доплаты.