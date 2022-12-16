Что знает украинская разведка о происходящем в Кремле, зачем ДШРГ "Русич" призывает русских в Балтии к диверсиям, почему Игорь Гиркин безнаказанно критикует Путина и правда ли, что западное оружие из Украины попадает на черный рынок? Об этом и обо многом другом в эксклюзивном интервью для Rus.Postimees.
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Эксклюзив ⟩ Главное управление разведки Украины: до эвакуации Путина дело не дойдет, все закончится быстрее
Главное управление разведки Украины: до эвакуации Путина дело не дойдет, все закончится быстрее
О войне и мире глазами военной разведки мы поговорили с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андреем Юсовым.
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