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Эксклюзив ⟩ Главное управление разведки Украины: до эвакуации Путина дело не дойдет, все закончится быстрее

Анастасия Тидо
, журналист
Главное управление разведки Украины: до эвакуации Путина дело не дойдет, все закончится быстрее
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Фото: скриншот разговора с А. Юсовым по Skype

Что знает украинская разведка о происходящем в Кремле, зачем ДШРГ "Русич" призывает русских в Балтии к диверсиям, почему Игорь Гиркин безнаказанно критикует Путина и правда ли, что западное оружие из Украины попадает на черный рынок? Об этом и обо многом другом в эксклюзивном интервью для Rus.Postimees. 

О войне и мире глазами военной разведки мы поговорили с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андреем Юсовым.

— Андрей, что сейчас происходит в кремлевских коридорах? Появились слухи о том, что кремлевские уже собираются эвакуироваться в Парагвай, в Венесуэлу. Насколько эти слухи правдивы?

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