Эксклюзив ⟩ Главное управление разведки Украины: до эвакуации Путина дело не дойдет, все закончится быстрее

Что знает украинская разведка о происходящем в Кремле, зачем ДШРГ "Русич" призывает русских в Балтии к диверсиям, почему Игорь Гиркин безнаказанно критикует Путина и правда ли, что западное оружие из Украины попадает на черный рынок? Об этом и обо многом другом в эксклюзивном интервью для Rus.Postimees.