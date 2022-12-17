Неизвестный застройщик, неизвестный строитель? Как покупателю понять, заслуживают ли они доверия

Сейчас люди, решившие купить жилье или попробовать себя в роли инвестора и присматривающие себе квартирку, изучают порталы недвижимости, социальные сети, читают статьи о рейтингах фирм-застройщиков. Название фирм-гигантов на слуху, не будем делать им рекламу, они и так чувствуют себя хорошо. А вот если название ни о чем не говорит, это настораживает. А если и название строительной компании не на слуху, это настораживает еще больше. К тому же в свободном доступе до поры до времени найти не удавалось ни проекта, ни визуализации, которыми так любят хвастаться наши застройщики,