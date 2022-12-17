Фотограф Postimees снял фасад этого дома пару дней назад, когда он еще был закрыт строительными лесами. Член правления фирмы-застройщика Capital kinnisvara Алексей Поскачев обещает, что леса снимут на днях, как только погода позволит. Но дом хорошо просматривается и в лесах: добротное строение сталинского времени, но лишенное вычурности, да и место прекрасное — самый центр Таллинна. Почему именно этот дом вызвал такой интерес журналиста? Все очень просто – обычная профессиональная наблюдательность, любопытство и желание докопаться до подробностей. И вообще, это просто интересно и, надеюсь, познавательно.
Неизвестный застройщик, неизвестный строитель? Как покупателю понять, заслуживают ли они доверия
Сейчас люди, решившие купить жилье или попробовать себя в роли инвестора и присматривающие себе квартирку, изучают порталы недвижимости, социальные сети, читают статьи о рейтингах фирм-застройщиков. Название фирм-гигантов на слуху, не будем делать им рекламу, они и так чувствуют себя хорошо. А вот если название ни о чем не говорит, это настораживает. А если и название строительной компании не на слуху, это настораживает еще больше. К тому же в свободном доступе до поры до времени найти не удавалось ни проекта, ни визуализации, которыми так любят хвастаться наши застройщики,
В данной ситуации настораживаться еще рано: квартиры в доме на Нарва-мнт, 9А пока не сдаются и не продаются. По крайней мере, на порталах недвижимости об этом информации нет, в отличие от многих девелоперов, которые начинают продажу еще на стадии проекта. Это говорит о том, что Capital kinnisvara не спешит с продажами, и это плюс: у потенциального покупателя есть время выполнить домашнее задание, то есть разузнать, кто, собственно, в скором времени будет предлагать огромное количество небольших квартир в реновированном доме коридорного типа в самом центре города.