Роднина о Тарасовой: вы хотите знать, какие у нас отношения?

«Когда я и Татьяна Анатольевна Тарасова помиримся? А что это так волнует болельщиков? Болельщикам не кажется, что в личные отношения влезать как-то неудобно? Думала ли я пойти на контакт? Меня вполне устраивают наши отношения. Какие у нас отношения? У нас никакие. Думаю, что это и её, и меня устраивает», — цитирует Роднину Legalbet.