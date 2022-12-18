Один из самых задаваемых вопросов в кабинете психолога: «Как сохранить отношения с партнером?». Это стремление возникает, когда быть вместе все труднее, но теплится надежда, что еще можно все исправить. Давайте вместе попробуем проанализировать, на что нужно обратить внимание, когда в голове возникает мысль о завершении отношений, которая потом сменяется противоположной.
Совет психолога: как отремонтировать отношения
Конфликт потребностей
«Мы были так близки, а тут вдруг…» Страх одиночества, сильная эмоциональная привязанность, маленький ребенок, а муж – основной добытчик в семье: у всех свои причины, которые удерживают от окончательного разрыва. Даже в самых замечательных отношениях бывают кризисы. Их не может не быть. Два разных человека, с разным опытом, ценностями, представлениями о жизни и счастье, с разными потребностями, которые постоянно меняются, вместе создают общее пространство отношений. Сблизиться нам помогает взаимный интерес, гормоны, совместно проведенное время и уважение друг к другу.
Потребности, которые делают нас заинтересованными в отношениях с другим человеком, могут быть разные – желание создать семью или просто сблизиться с кемто, стремление раскрыть себя как женщину или мужчину в контакте с другим, а иногда – страх одиночества, потребность в заботе. Человек – существо социальное и стремится к близости. С другой стороны, не менее важна свобода. И если партнер нарушает личные границы, потребность сохранить себя проявляется в желании разорвать контакт. Так мы оказываемся между молотом и наковальней: хочется и сохранить отношения, и освободиться от них.
Как изменить другого?
«Я столько раз просила, умоляла его больше не делать мне больно. Но он говорит, что я сама его вынуждаю… Как мне заставить мужа измениться?» – спрашивает меня Аня, которая уже несколько лет терпит побои. «Моя лучшая подруга игнорирует мои просьбы. Мы ссоримся, она извиняется. Я люблю ее и прощаю. Но через пару недель все повторяется. Мне нужно перестать с ней общаться?» В обеих ситуациях один партнер игнорирует потребности другого. И здесь очень важно понимать, что я могу изменить, а что – нет.
Как бы нам ни хотелось в это верить, но заставить человека измениться невозможно. Это должен быть его выбор, его желание. Решение пойти по пути сохранения отношений не может принимать только один из партнеров – этот шаг нужно сделать вдвоем. Очень важно понимать, что этот путь будет сложным для обоих и потребует много сил, терпения и мотивации, чтобы изменить привычные взаимоотношения. Когда мы ждем изменений со стороны другого человека, мы невольно попадаем в ловушку. Ведь наши желания оказались на территории влияния другого человека. И это ему предстоит сделать выбор – настолько ли для него дороги ваши отношения, чтобы он менял свои привычки. Человек должен быть готов изменить свою манеру поведения, характер, ценности. И важно понимать, что он может и не захотеть этого делать.
Если партнер говорит, что все наладится, но по факту продолжает в том же духе, ему так просто удобно. Коллега Юлия очень классно описывает этот парадокс: «Как только я собираюсь уйти, разорвать контакт, человек признает ошибки и ведет себя по-другому. Я преисполняюсь оптимизма: ну он же старается! Похоже я ему важна. Но проходит время, и ситуация повторяется». Важно принять, что вы, кажется, важны этому человеку фрагментарно. Как яркое платье – каждый день я им не собираюсь пользоваться, но как только кто-то просит меня его отдать – я становлюсь в позу: «Куда?! Это мое!» Однако партнер тоже может быть нужен мне только периодически. Если же вы хотите быть нужны на постоянной основе, быть в фокусе внимания, заботы и приоритетов, вам будет непонятно, почему вас регулярно засовывают в шкаф.
Зоны ответственности
«Но что же я могу сделать?» – спрашивала меня Аня. Вклад в «новую жизнь» важен с обеих сторон. Первый шаг, который необходимо будет сделать, это дать понять, что так, как было раньше, больше продолжаться не будет. Эту позицию важно отстаивать до конца, иначе все вернется на круги своя и нарушение границ будет повторяться. Мы берем ответственность за свою часть. Например, можно сделать первый шаг и своим примером показывать, как справляться со своими эмоциями, проговаривать ожидания от партнера и быть последовательным.
«Мы с мужем уже месяц работаем с психологом. Но когда возникают разногласия, Саша опять начинает кричать…» – жалуется клиентка. Необходимо запастись терпением, чтобы сформировать необходимые навыки и привыкнуть к новому образу жизни. Нужно понимать, что изменения наступят не сразу и от того, насколько твердо мы придерживаемся выбранной стратегии поведения, будет зависеть стремление и желание партнера измениться. А для тех, кто прошел этот путь до конца, наградой станут взаимопонимание, обновленные чувства, гармоничные и доверительные отношения.
Пять истин об изменении отношений
1. Ни один человек не изменится только потому, что его об этом попросили.
2. Оказаться на территории чужой ответственности – значит обречь себя на неудачу.
3. Делить ответственность – особое умение, которое следует осваивать сообща, обсуждая потребности и границы.
4. Иногда невозможно быть в постоянном приоритете у партнера, поэтому важно понять, нужен ли вам постоянный фокус на партнере.
5. Перемены в отношениях не происходят за один день, важно запастись терпением и быть последовательными.