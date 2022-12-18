Совет психолога: как отремонтировать отношения

Зоны ответственности

«Но что же я могу сделать?» – спрашивала меня Аня. Вклад в «новую жизнь» важен с обеих сторон. Первый шаг, который необходимо будет сделать, это дать понять, что так, как было раньше, больше продолжаться не будет. Эту позицию важно отстаивать до конца, иначе все вернется на круги своя и нарушение границ будет повторяться. Мы берем ответственность за свою часть. Например, можно сделать первый шаг и своим примером показывать, как справляться со своими эмоциями, проговаривать ожидания от партнера и быть последовательным.

«Мы с мужем уже месяц работаем с психологом. Но когда возникают разногласия, Саша опять начинает кричать…» – жалуется клиентка. Необходимо запастись терпением, чтобы сформировать необходимые навыки и привыкнуть к новому образу жизни. Нужно понимать, что изменения наступят не сразу и от того, насколько твердо мы придерживаемся выбранной стратегии поведения, будет зависеть стремление и желание партнера измениться. А для тех, кто прошел этот путь до конца, наградой станут взаимопонимание, обновленные чувства, гармоничные и доверительные отношения.

Пять истин об изменении отношений

1. Ни один человек не изменится только потому, что его об этом попросили.

2. Оказаться на территории чужой ответственности – значит обречь себя на неудачу.

3. Делить ответственность – особое умение, которое следует осваивать сообща, обсуждая потребности и границы.

4. Иногда невозможно быть в постоянном приоритете у партнера, поэтому важно понять, нужен ли вам постоянный фокус на партнере.

5. Перемены в отношениях не происходят за один день, важно запастись терпением и быть последовательными.