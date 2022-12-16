Инфляция в ноябре: страны Балтии в этом вопросе уступили всего одной стране

Среднегодовая инфляция в еврозоне замедлилась в ноябре с 10,6% в октябре до 10,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 4,9% в ноябре. В ЕС показатель упал с 11,5% до 11,1% за месяц, по сравнению с 5,2% годом ранее, согласно данным Евростата. В ноябре 2021 года уровень инфляции в Эстонии составил 8,6%.

Из государств-членов еврозоны, по которым у Евростата есть данные, инфляция в ноябре была самой низкой – 6,7% в Испании, за ней следуют Франция – 7,1% и Мальта – 7,2%. Инфляция была самой высокой в ​​Венгрии с 23,1%, затем следует Латвия с 21,7%, потом Эстония и Литва.

По сравнению с октябрем годовая инфляция снизилась в 16 государствах-членах, осталась стабильной в трех и увеличилась в восьми.