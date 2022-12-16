В ноябре, согласно дополненным данным Евростата, годовая инфляция как в Эстонии, так и в Литве замедлилась до 21,4%. Тем не менее, это по-прежнему является одним из самых высоких показателей инфляции в Европейском союзе с мая.
Инфляция в ноябре: страны Балтии в этом вопросе уступили всего одной стране
Среднегодовая инфляция в еврозоне замедлилась в ноябре с 10,6% в октябре до 10,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 4,9% в ноябре. В ЕС показатель упал с 11,5% до 11,1% за месяц, по сравнению с 5,2% годом ранее, согласно данным Евростата. В ноябре 2021 года уровень инфляции в Эстонии составил 8,6%.
Из государств-членов еврозоны, по которым у Евростата есть данные, инфляция в ноябре была самой низкой – 6,7% в Испании, за ней следуют Франция – 7,1% и Мальта – 7,2%. Инфляция была самой высокой в Венгрии с 23,1%, затем следует Латвия с 21,7%, потом Эстония и Литва.
По сравнению с октябрем годовая инфляция снизилась в 16 государствах-членах, осталась стабильной в трех и увеличилась в восьми.
Цены на энергоносители внесли наибольший вклад в ускорение инфляции в еврозоне в прошлом месяце, составив 3,82 процентных пункта. За ним следуют продукты питания, напитки и табачные изделия с 2,84 балла, услуги с 1,76 балла и промышленные товары с 1,63 балла.