Тьерри Невилл впервые примет участие в Гонке чемпионов

После успеха прошлогоднего мероприятия организатор ROC (Race of Champions – Гонка чемпионов ) решил провести это мероприятие в Швеции и в 2023 году. Несколько гонщиков уже подтвердили свое участие, в том числе чемпионы Формулы-1 Мика Хяккинен и Себастьян Феттель.

«Я очень рад принять участие в Гонке чемпионов 2023 года, — сказал Невилл. - Это гонка, в которой я всегда хотел участвовать, и я действительно с нетерпением жду возможности посоревноваться на снегу и льду замерзшего Балтийского моря наравне с легендами автоспорта! Управление автомобилем на таком покрытии обещает быть очень увлекательным, и я надеюсь, что смогу использовать свой опыт ралли Швеции, чтобы выступить на высоком уровне. Знаю, что конкуренция будет жесткой, но, безусловно, я нацелен на победу и сделаю все возможное, чтобы показать классное шоу на выходных в Пит-Хавсбаде».