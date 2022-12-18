Страны Скандинавии – Швеция, Норвегия, Дания и Исландия, а также примкнувшая к ним Финляндия – связаны общей историей и географией. Все они преимущественно лютеранские, поэтому празднование Рождества здесь в чем-то похоже, проходит негромко и лаконично. Зато очень сильны древние традиции. О них и поговорим.
Гномики приходят не только к хорошим детям
Финляндия
Финны отмечают не только само Рождество, но и Pikkujoulu – Малое Рождество. Считается, что популярная в Финляндии в 20-х годах прошлого века традиция благотворительных рождественских базаров со временем переросла в современные корпоративы. Pikkujoulu надо успеть отпраздновать с коллегами, друзьями, соседями до последнего воскресенья перед Рождеством.
Рождественской столицей Финляндии считается город Турку. Именно там вот уже более ста лет 24 декабря ровно в полдень провозглашается Рождественский мир. Это событие и считается официальным началом Рождества в Финляндии. Вся страна смотрит церемонию по телевизору.
Один из финских рождественских обычаев – вечернее посещение бани, после чего вся семья садится за обильно накрытый стол, а дети ждут Joulupukki с мешком подарков.
Швеция
Здесь Рождество начинают отмечать в день Святой Лючии 13 декабря и заканчивают 13 января, в День святого Канута. По этому поводу есть даже поговорка: Канут выметает Рождество.
Рождество в Швеции – праздник семейный. Вечером один из членов семьи, чаще всего под предлогом вынести мусор, выходит из дома и вновь появляется, но уже в виде гнома Юльтомтена с мешком подарков. В старину Юльтомтену полагался горшочек рисовой каши, которую выставляли за дверь. Если утром горшочек оказывался пустым, значит, гном остался доволен.
Один из главных рождественских символов в Швеции – рождественский козел, которого сооружают в городе Евле уже 56 лет. Каждый год огромная соломенная фигура становится жертвой пироманов. За все годы козел не сгорел и дождался Рождества лишь десять раз: от поджигателей не спасают ни видеонаблюдение, ни специальная огнезащитная пропитка.
Норвегия
Норвежские традиции схожи со шведскими. Тот же святой Канут, тот же козел. Но если у шведов козел хоть соломенный, но вполне осязаемый, то у норвежцев рождественским козлом именуется традиция, похожая на то, что делают дети в наш Мардипяэв: наряжаются и ходят по соседям – за сладостями.
К Рождеству обычно пекут семь различных видов печенья, в разных районах страны разные. Этот обычай восходит к 1845 году, когда была издана первая норвежская поваренная книга.
Что касается праздничной еды, то рождественский стол норвежцев скуп. Вымоченная сушеная треска, свиные или бараньи ребрышки, сосиски, картошка с капустой да рисовый пудинг. Впрочем, никто не запретит нарушить эти традиции и поставить на стол традиционные европейские деликатесы.
Рождественские подарки детям приносит мифическое создание скандинавского фольклора Юлениссе – рождественский гном с длинной белой бородой и в красном колпаке. У Ниссе есть жена – Ниссемурь. Она вяжет ему носочки и шапочки. Очень трогательная парочка.
Дания
Здесь целых два Деда Мороза – Юлеманден и Юлениссе – тезка норвежского. Первый живет в Гренландии, и в его нелегком деле ему помогают эльфы с гномами. Второй обитает в лесу и весь год готовит датским малышам подарки. Ближе к Рождеству он перебирается на чердаки и оттуда наблюдает за поведением детей. Чтобы Деда Мороза задобрить, ему относят мисочку каши.
Подарки вручают, как и везде, 24 декабря, но только вечером. Чтобы подвыпившие граждане не намеревались сесть за руль, по городам всю ночь передвигаются дежурные автобусы.
Забегая вперед, скажем, что при встрече Нового года в Дании принято прыгать со стула. Считается, что так впрыгивают в январь наступающего года для привлечения удачи. Также принято бить посуду под дверью друзей и соседей. В тот дом, на пороге которого окажется много осколков, в новом году придут счастье и удача.
Исландия
Абсолютно скандинавская страна с древними традициями. Именно здесь живут самые настоящие гномы – их целых тринадцать, у каждого – сложное исландское имя, свой характер и свои пристрастия. Гномы – сыновья горных троллей Леппалуди и Грилы.
Было бы ошибкой думать, что эти рождественские гномы – добрые и милые. В Исландии они не только приносят детям подарки, но и сами требуют даров – кто йогурта, кто колбасы, а кто – сковородку.
Непослушным детям на Рождество – Йоль – гномы вместо сладостей приносят картофелины. Кто насобирает много картошки, рискует быть посаженным в мешок матерью гномов – злобной Грилой, которая и полакомится шалунами.
После Рождества братьягномы собираются в обратный путь и один за другим покидают дом. Последний уходит 6 января, в праздник Треттанди. В этот день исландцы собираются всей семьей за большим столом и устраивают грандиозное празднование – окончание праздника Йоль. Считается, что в этот день гномы веселятся вместе с людьми.