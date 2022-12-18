Вс, 18.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Гномики приходят не только к хорошим детям

Вера Копти
Гномики приходят не только к хорошим детям
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter Whatsapp
Comments
Скандинавские гномы не похожи на cвоих собратьев из милых детских сказок.
Скандинавские гномы не похожи на cвоих собратьев из милых детских сказок. Фото: RPBaiao/Shutterstock

Страны Скандинавии – Швеция, Норвегия, Дания и Исландия, а также примкнувшая к ним Финляндия – связаны общей историей и географией. Все они преимущественно лютеранские, поэтому празднование Рождества здесь в чем-то похоже, проходит негромко и лаконично. Зато очень сильны древние традиции. О них и поговорим.

Финляндия

Финны отмечают не только само Рождество, но и Pikkujoulu – Малое Рождество. Считается, что популярная в Финляндии в 20-х годах прошлого века традиция благотворительных рождественских базаров со временем переросла в современные корпоративы. Pikkujoulu надо успеть отпраздновать с коллегами, друзьями, соседями до последнего воскресенья перед Рождеством.

Рождественский шведский козел в декабре появляется во всех сувенирных лавочках.
Рождественский шведский козел в декабре появляется во всех сувенирных лавочках. Фото: Roland Magnusson/Shutterstock

Рождественской столицей Финляндии считается город Турку. Именно там вот уже более ста лет 24 декабря ровно в полдень провозглашается Рождественский мир. Это событие и считается официальным началом Рождества в Финляндии. Вся страна смотрит церемонию по телевизору.

Один из финских рождественских обычаев – вечернее посещение бани, после чего вся семья садится за обильно накрытый стол, а дети ждут Joulupukki с мешком подарков.

Швеция

Здесь Рождество начинают отмечать в день Святой Лючии 13 декабря и заканчивают 13 января, в День святого Канута. По этому поводу есть даже поговорка: Канут выметает Рождество.

Рождество в Швеции – праздник семейный. Вечером один из членов семьи, чаще всего под предлогом вынести мусор, выходит из дома и вновь появляется, но уже в виде гнома Юльтомтена с мешком подарков. В старину Юльтомтену полагался горшочек рисовой каши, которую выставляли за дверь. Если утром горшочек оказывался пустым, значит, гном остался доволен.

Один из главных рождественских символов в Швеции – рождественский козел, которого сооружают в городе Евле уже 56 лет. Каждый год огромная соломенная фигура становится жертвой пироманов. За все годы козел не сгорел и дождался Рождества лишь десять раз: от поджигателей не спасают ни видеонаблюдение, ни специальная огнезащитная пропитка.

Норвегия

Норвежские традиции схожи со шведскими. Тот же святой Канут, тот же козел. Но если у шведов козел хоть соломенный, но вполне осязаемый, то у норвежцев рождественским козлом именуется традиция, похожая на то, что делают дети в наш Мардипяэв: наряжаются и ходят по соседям – за сладостями.

К Рождеству обычно пекут семь различных видов печенья, в разных районах страны разные. Этот обычай восходит к 1845 году, когда была издана первая норвежская поваренная книга.

Что касается праздничной еды, то рождественский стол норвежцев скуп. Вымоченная сушеная треска, свиные или бараньи ребрышки, сосиски, картошка с капустой да рисовый пудинг. Впрочем, никто не запретит нарушить эти традиции и поставить на стол традиционные европейские деликатесы.

Рождественские подарки детям приносит мифическое создание скандинавского фольклора Юлениссе – рождественский гном с длинной белой бородой и в красном колпаке. У Ниссе есть жена – Ниссемурь. Она вяжет ему носочки и шапочки. Очень трогательная парочка.

Дания

Здесь целых два Деда Мороза – Юлеманден и Юлениссе – тезка норвежского. Первый живет в Гренландии, и в его нелегком деле ему помогают эльфы с гномами. Второй обитает в лесу и весь год готовит датским малышам подарки. Ближе к Рождеству он перебирается на чердаки и оттуда наблюдает за поведением детей. Чтобы Деда Мороза задобрить, ему относят мисочку каши.

Подарки вручают, как и везде, 24 декабря, но только вечером. Чтобы подвыпившие граждане не намеревались сесть за руль, по городам всю ночь передвигаются дежурные автобусы.

Забегая вперед, скажем, что при встрече Нового года в Дании принято прыгать со стула. Считается, что так впрыгивают в январь наступающего года для привлечения удачи. Также принято бить посуду под дверью друзей и соседей. В тот дом, на пороге которого окажется много осколков, в новом году придут счастье и удача.

Исландия

Абсолютно скандинавская страна с древними традициями. Именно здесь живут самые настоящие гномы – их целых тринадцать, у каждого – сложное исландское имя, свой характер и свои пристрастия. Гномы – сыновья горных троллей Леппалуди и Грилы.

Было бы ошибкой думать, что эти рождественские гномы – добрые и милые. В Исландии они не только приносят детям подарки, но и сами требуют даров – кто йогурта, кто колбасы, а кто – сковородку.

Непослушным детям на Рождество – Йоль – гномы вместо сладостей приносят картофелины. Кто насобирает много картошки, рискует быть посаженным в мешок матерью гномов – злобной Грилой, которая и полакомится шалунами.

После Рождества братьягномы собираются в обратный путь и один за другим покидают дом. Последний уходит 6 января, в праздник Треттанди. В этот день исландцы собираются всей семьей за большим столом и устраивают грандиозное празднование – окончание праздника Йоль. Считается, что в этот день гномы веселятся вместе с людьми.

Ключевые слова
Наверх