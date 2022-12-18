Гномики приходят не только к хорошим детям

Финляндия

Финны отмечают не только само Рождество, но и Pikkujoulu – Малое Рождество. Считается, что популярная в Финляндии в 20-х годах прошлого века традиция благотворительных рождественских базаров со временем переросла в современные корпоративы. Pikkujoulu надо успеть отпраздновать с коллегами, друзьями, соседями до последнего воскресенья перед Рождеством.

Рождественский шведский козел в декабре появляется во всех сувенирных лавочках. Фото: Roland Magnusson/Shutterstock

Рождественской столицей Финляндии считается город Турку. Именно там вот уже более ста лет 24 декабря ровно в полдень провозглашается Рождественский мир. Это событие и считается официальным началом Рождества в Финляндии. Вся страна смотрит церемонию по телевизору.

Один из финских рождественских обычаев – вечернее посещение бани, после чего вся семья садится за обильно накрытый стол, а дети ждут Joulupukki с мешком подарков.

Швеция

Здесь Рождество начинают отмечать в день Святой Лючии 13 декабря и заканчивают 13 января, в День святого Канута. По этому поводу есть даже поговорка: Канут выметает Рождество.

Рождество в Швеции – праздник семейный. Вечером один из членов семьи, чаще всего под предлогом вынести мусор, выходит из дома и вновь появляется, но уже в виде гнома Юльтомтена с мешком подарков. В старину Юльтомтену полагался горшочек рисовой каши, которую выставляли за дверь. Если утром горшочек оказывался пустым, значит, гном остался доволен.