Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП: что спровоцировало гибель трех человек?

Оперативный руководитель Идаской префектуры Яанус Муракас сказал, что, хотя все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе уголовного производства, на данный момент известно, что шины автомобиля, который выехал на встречную полосу, были чрезмерно изношены.

«Правда в том, что у машины были ламельные шины, но они были настолько изношены, что с ними остаться на дороге в таких зимних условиях и на заснеженном шоссе — все равно, что играть в лотерею», – рассказал он.

На сегодняшний день известно, что погибшие в тяжелом ДТП 45-летний мужчина-водитель, а также 34-летние пассажирка и пассажир были местными жителями.

«В ходе расследования мы установим, помимо изношенных шин, могла ли быть другая причина, по которой автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу. В ходе экспертизы также будет установлено, был ли водитель трезв. Однако полиция ранее уже ловила того же водителя и отстраняла его от вождения именно потому, что водитель был пьян. У него были и другие нарушения правил дорожного движения», – сказал оперативный руководитель, но еще раз добавил, что все обстоятельства данного ДТП будут установлены после сбора доказательств.

Фото: Полиция

Попавший также в аварию водитель автобуса и водитель ехавшего перед Mitsubishi Mercedes, который не справился с управлением своей машиной из-за случившегося ДТП и попал в аварию, были трезвыми и у них есть водительские права.

«Участие в дорожном движении никогда не должно восприниматься как должное. Требования дорожного движения, касающиеся ограничения скорости, трезвости или также, например, выбора шин, установлены для того, чтобы обеспечить безопасность движения. Чрезмерный риск, переоценка своих возможностей или нарушение ПДД, к сожалению, могут привести к необратимым последствиям», – сказал Муракас и выразил глубокие соболезнования близким погибших.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП полиция возбудила уголовное дело.