Чемпионат мира по футболу завершается – остались два матча. Первый – за бронзу, пройдет в субботу, 17 декабря (Хорватия - Марокко), и финальный, между Аргентиной и Францией, состоится в воскресенье, 18 декабря.
Стал известен главный судья финального матча ЧМ между Аргентиной и Францией
Стал известен главный судья финального матча ЧМ между Аргентиной и Францией
Стал известен судейский состав на матч между Аргентиной и Францией. Впервые игру такого уровня будет судить польский арбитр Шимон Марциняк, который также будет и главным арбитром на этом матче.
Марциняк уже работал на этом чемпионате мира и обслуживал игры обеих сборных: Франция – Дания (2:1) и Аргентина – Австралия (2:1). В состав судейской бригады также вошли Павел Сокольницки, Томаш Листкевич и Томаш Квятковски.