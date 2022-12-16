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Стал известен главный судья финального матча ЧМ между Аргентиной и Францией

rus.postimees.ee
Стал известен главный судья финального матча ЧМ между Аргентиной и Францией
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Шимон Марциняк на матче ЧМ между Аргентиной и Австралией.
Шимон Марциняк на матче ЧМ между Аргентиной и Австралией. Фото: Peter Dovgan/SIPA

Чемпионат мира по футболу завершается – остались два матча. Первый – за бронзу, пройдет в субботу, 17 декабря (Хорватия - Марокко), и финальный, между Аргентиной и Францией, состоится в воскресенье, 18 декабря.

Стал известен судейский состав на матч между Аргентиной и Францией. Впервые игру такого уровня будет судить польский арбитр Шимон Марциняк, который также будет  и главным арбитром на этом матче.

Марциняк уже работал на этом чемпионате мира и обслуживал игры обеих сборных: Франция – Дания (2:1) и Аргентина – Австралия (2:1). В состав судейской бригады также вошли Павел Сокольницки, Томаш Листкевич и Томаш Квятковски.

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