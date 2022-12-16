ЕС пригрозил Илону Маску санкциями

«Сообщения о произвольном удалении журналистов из Twitter вызывают беспокойство. Закон ЕС о цифровых услугах требует уважения свободы СМИ и основных прав. Это гарантируется нашим Законом о свободе СМИ, – заявила в Twitter комиссар юстиции ЕС Вера Йоурова. – Илон Маск должен это знать. Есть черта дозволенного. И скоро будут санкции».