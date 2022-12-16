В пятницу Европейский союз предупредил Илона Маска, что Twitter может столкнуться с санкциями в соответствии с новым законом о СМИ после того, как платформа заблокировала учетные записи нескольких журналистов.
ЕС пригрозил Илону Маску санкциями
ЕС пригрозил Илону Маску санкциями
«Сообщения о произвольном удалении журналистов из Twitter вызывают беспокойство. Закон ЕС о цифровых услугах требует уважения свободы СМИ и основных прав. Это гарантируется нашим Законом о свободе СМИ, – заявила в Twitter комиссар юстиции ЕС Вера Йоурова. – Илон Маск должен это знать. Есть черта дозволенного. И скоро будут санкции».
Напомним, что 28 октября этого года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter, сумма которой составила 44 миллиарда долларов.
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