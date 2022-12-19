Интервью ⟩ Осиновский: приход к власти коалиции с EKRE – экзистенциальный риск для Эстонии

Что касается вашего вопроса о состоянии нашей партии, то понятно, что новый председатель, которого выбрали в феврале, оказался в сложной ситуации, имея такой незначительный политический опыт. Началась война, летом мы вошли в правительство, реагировать на все было непросто. Совершались ли ошибки? Да, конечно. Однако я думаю, что общие принципы партии не изменились. Да, в риторике изменения однозначно есть. На первый план вышли некоторые вопросы регионального развития, что правильно. Сегодняшний председатель больше говорит об этом, чем я в свое время. Партия однозначно стоит против EKRE, мы с ними сотрудничать ни в коем случае не будем.

– Это обсуждалось не раз на правлении партии. У нас абсолютно единая позиция по этому вопросу. На следующих выборах мы видим главным риском для Эстонии, для нашего народа, приход к власти коалиции 2019 года. Мы все видели, что к чему это приводит. В сегодняшней ситуации, когда идет война, это уже экзистенциальный риск, это не шутки. Для социал-демократов очень важны два принципа - это равные возможности и свободы. Подразумевается личная свобода каждого человека и наши общие усилия для того, чтобы в обществе было меньше неравенства. Мы считаем, что тем, у кого сегодня ситуация сложнее, мы должны помочь. Никаких принципиальных изменений в политической программе нет. На тактическом уровне ошибки совершаются. Я это считаю недостатком политического опыта. Людям кажется, что «вот если бы я стал министром, то я бы как надо сделал, а эти ничего не умеют». На самом деле, политика – это отдельный профессиональный жанр, и чтобы ею хорошо заниматься, опыт нужен.