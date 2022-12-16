Таллинн отобрал у дипломатов льготы на парковку, ранее глава МИД указывал на проблемных сотрудников посольства РФ

Сегодня, 16 декабря, Горcобрание изменило правила парковки в Таллинне. Отныне право на бесплатную парковку в Таллинне будут иметь только автомобили водителей дипломатических представительств с буквами CMD на номерных знаках. Таких транспортных средств в Таллинне 33. В настоящее время в Таллинне 336 транспортных средств с синими знаками CD и AT, в том числе автобусы.

Законопроект направлен на отмену скидок на парковку для всех дипломатов и выделение трех парковочных мест для дипломатов у каждого посольства. Администрация города выступила с предложением сохранить скидку на парковку для транспортных средств со знаками CMD. «Фракция "Ээсти 200" поддерживает позицию городской управы, и мы также предложили соответствующую поправку. В качестве даты вступления решения в силу с нашей стороны было предложено 1 марта 2023 года, городская управа предложила 1 июля 2023 года. Объяснение предложенной горуправой даты сводилось к Закону о платежном поручении, в котором указано, что переходный период до начала действия нового налога должен быть не менее шести месяцев. Так что мы также поддерживаем это изменение даты», - сказал Йоэль Йессе («Ээсти 200»), представивший проект в Горсобрании.