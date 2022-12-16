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Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата

rus.postimees.ee
Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата
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Сараево.
Сараево. Фото: Armin Durgut

Евросоюз в четверг, 15 декабря, предоставил Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата на вступление. Главы государств и правительств утвердили соответствующую рекомендацию министров стран ЕС по европейским делам на встрече в Брюсселе, пишет DW.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение сигналом для жителей этой балканской республики. В то же время предоставление статуса кандидата указывает на явное ожидание проведения реформ новыми властями, добавил глава Евросовета. В частности, Брюссель ждет от Сараево улучшений в борьбе с коррупцией и в управлении.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2016 году. Однако Европейская комиссия лишь в октябре 2022 года рекомендовала Совету ЕС предоставить стране статус кандидата. Это решение было связано с надеждой на радикальные реформы в БиГ, заявил тогда верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Страны-кандидаты в члены ЕС

В июне кандидатами в члены ЕС были признаны Украина и Молдова, подавшие заявки на ускоренное вступление. Аналогичную заявку отправила и Грузия, но ей предоставили лишь статус «европейской перспективы». Брюссель направил Тбилиси список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.

Кандидатами в члены ЕС, помимо Украины и Молдовы, на сегодняшний день являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в Евросоюз не определены.

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