Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение сигналом для жителей этой балканской республики. В то же время предоставление статуса кандидата указывает на явное ожидание проведения реформ новыми властями, добавил глава Евросовета. В частности, Брюссель ждет от Сараево улучшений в борьбе с коррупцией и в управлении.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2016 году. Однако Европейская комиссия лишь в октябре 2022 года рекомендовала Совету ЕС предоставить стране статус кандидата. Это решение было связано с надеждой на радикальные реформы в БиГ, заявил тогда верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Страны-кандидаты в члены ЕС

В июне кандидатами в члены ЕС были признаны Украина и Молдова, подавшие заявки на ускоренное вступление. Аналогичную заявку отправила и Грузия, но ей предоставили лишь статус «европейской перспективы». Брюссель направил Тбилиси список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.