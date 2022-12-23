Мнение ⟩ Почему в Эстонии не растут продажи электромобилей

После недавнего соглашения между странами-членами Европейского союза мы точно знаем, когда нам придется попрощаться с бензиновыми и дизельными автомобилями. Нравится нам это или нет, но сроки перехода на автомобили, работающие на возобновляемом топливе, уже установлены. Хотя сейчас и кажется, что до 2035 года еще далеко, потребительские привычки придется менять уже сегодня.

Как можно заключить, продажи электромобилей в Эстонии не растут желаемыми темпами. Да, на улицах городов их действительно появляется все больше, но тон здесь задают в первую очередь предприятия, которые делают свой автопарк более зеленым – пока преимущественно в имиджевых целях. Еще электромобили покупают состоятельные граждане, у которых для дальних поездок в дополнение к электромобилю часто имеется автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Но даже люди со средним достатком пока практически не покупают электромобили. Есть несколько причин, по которым автовладельцы откладывают решение о покупке электромобиля.

Людей отпугивает неразвитая зарядная инфраструктура, непомерные цены, нехватка необходимых субсидий и недостаточный запас хода нынешних электромобилей. Действительно, для повседневных поездок по городу и в пригород среднестатистический электромобиль вполне пригоден уже сейчас, но в большинстве случаев решающим становится сомнение в том, можно ли на нем будет доехать из Таллинна в Отепя и обратно, если из-за нехватки времени и особенностей маршрута не будет возможности сделать остановку для подзарядки.