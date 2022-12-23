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Мнение ⟩ Почему в Эстонии не растут продажи электромобилей

Таави Лепик
, генеральный директор Elke Grupp
Почему в Эстонии не растут продажи электромобилей
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Электромобили.
Электромобили. Фото: Scharfsinn/Shutterstock
  • В Эстонии даже люди со средним достатком пока не могут позволить себе электромобиль
  • Переход на электротранспорт должен изменить инфраструктуру и привычки потребителей
  • Необходимо ввести автомобильный налог, увязанный с показателями выбросов CO2

За первые девять месяцев этого года в Эстонии было зарегистрировано 529 новых электромобилей, что составляет около трех процентов от всех новых легковых автомобилей, проданных в нашей стране. В то же время средний показатель по Европе – около 10 процентов, а в некоторых скандинавских странах электромобили образуют большую часть от общего объема продаж. Почему продажи электромобилей не растут в Эстонии?

После недавнего соглашения между странами-членами Европейского союза мы точно знаем, когда нам придется попрощаться с бензиновыми и дизельными автомобилями. Нравится нам это или нет, но сроки перехода на автомобили, работающие на возобновляемом топливе, уже установлены. Хотя сейчас и кажется, что до 2035 года еще далеко, потребительские привычки придется менять уже сегодня.

Как можно заключить, продажи электромобилей в Эстонии не растут желаемыми темпами. Да, на улицах городов их действительно появляется все больше, но тон здесь задают в первую очередь предприятия, которые делают свой автопарк более зеленым – пока преимущественно в имиджевых целях. Еще электромобили покупают состоятельные граждане, у которых для дальних поездок в дополнение к электромобилю часто имеется автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Но даже люди со средним достатком пока практически не покупают электромобили. Есть несколько причин, по которым автовладельцы откладывают решение о покупке электромобиля.

Людей отпугивает неразвитая зарядная инфраструктура, непомерные цены, нехватка необходимых субсидий и недостаточный запас хода нынешних электромобилей. Действительно, для повседневных поездок по городу и в пригород среднестатистический электромобиль вполне пригоден уже сейчас, но в большинстве случаев решающим становится сомнение в том, можно ли на нем будет доехать из Таллинна в Отепя и обратно, если из-за нехватки времени и особенностей маршрута не будет возможности сделать остановку для подзарядки.

Переход на электромобили требует изменения потребительских привычек. Поэтому, учитывая амбициозную цель, разумно начинать с перехода на гибридные транспортные средства, который упростит привыкание к электромобилям и уже сейчас поможет внести важный вклад в сокращение выбросов СО2. До 2035 года осталось 12 лет, и я позволю себе утверждать, что человеку, привыкшему к гибридному автомобилю, будет намного проще пересесть в электромобиль, чем тому, кто передвигался только на автомобилях, работающих на фоссильном топливе.

К счастью, Европейская комиссия не списала гибриды со счетов в контексте достижения климатической нейтральности. В 2026 году будет детально оценен прогресс в деле полного сокращения выбросов с учетом развития гибридных технологий. Кроме того, Еврокомиссия оценит степень, в которой принудительная электрификация может привести к неконтролируемым социальным последствиям. Ведь из-за высокой стоимости электромобилей многие водители могут стать пешеходами.

Эстония – единственная страна в Европейском союзе, которая все еще не ввела налог на автомобили. В большинстве стран расчет транспортного налога основан на выбросах CO2: чем больше CO2 выделяет транспортное средство, тем больше платит за него владелец. Многие эксперты считают, что принцип «загрязнитель платит» является одним из лучших способов сделать транспортный сектор более экологичным и энергоэффективным, а нам это поможет достичь к 2030 году промежуточной цели «зеленой сделки» ЕС, которая в нынешних условиях выглядит недостижимой.

Налог на выбросы углекислого газа ускорит переход и на электромобили, и на гибридные автомобили, налог на которые значительно ниже налога на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Налоговые поступления также могут быть направлены, например, на развитие сети электрозарядных станций или выплачиваться в виде государственных субсидий для поощрения покупки электромобиля.

Если сравнить Эстонию с соседями, то хорошим примером тут служит Латвия, где в 2019 году было собрано 116 миллионов евро налогов, связанных с автомобилями. А, например, в Дании этот показатель составил 4,4 миллиарда. Вот чего в Эстонии пока нет, так это понимания, что нужно начинать действовать прямо сейчас. Промедление может нам дорого обойтись.

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