С точки зрения дорожных условий зима – самое опасное время для передвижения по городу. Рано темнеет, выпадает снег, появляется гололед. Поэтому нам всем важно быть особенно внимательными и больше считаться с другими участниками дорожного движения.
Обращение водителя автобуса: уступайте дорогу общественному транспорту!
Многие не задумываются о том, что общественный транспорт – это не обычные автомобили, в которых люди крепко пристегнуты ремнями безопасности. В автобусах, трамваях и троллейбусах пассажиры могут ехать стоя. Это означает, что если в опасной ситуации водителю общественного транспорта придется резко тормозить, люди в салоне могут потерять равновесие, удариться обо что-нибудь и даже упасть.
Я работаю водителем автобуса в Tallinna Linnatranspordi AS семь с половиной лет. Из них последние четыре года я в основном управлял сочлененными автобусами, то есть автобусами с «гармошкой». Я видел движение и на летних, и на зимних дорогах, и в простых, и в сложных погодных условиях. И я хотел бы достучаться до всех участников дорожного движения: уступайте дорогу общественному транспорту! Непродуманные и неожиданные перестроения прямо перед общественным транспортом часто вызывают его экстренное торможение. Тем более ни в коем случае нельзя пытаться проскочить перед общественным транспортом в снежную погоду.
Это касается и пешеходов. Перебегающий дорогу человек может поскользнуться и упасть, а машина может не успеть вовремя затормозить. Общественные транспортные средства очень тяжелые, у них длинный тормозной путь, особенно у трамваев. В опасной ситуации любой водитель выбирает между двух зол: резко затормозить или нет. И водителям такие решения даются нелегко, так как они инстинктивно стремятся избежать столкновения.
Пассажиры, которые из-за резкого торможения еле удержались на ногах или упали, часто выливают свое негодование на водителя, ведь они не видят, что именно произошло и зачем нужно было затормозить. Я хотел бы напомнить всем пассажирам, что при езде стоя критически важно крепко стоять на ногах и держаться за поручни хотя бы одной рукой. Все наши автобусы, трамваи и троллейбусы оснащены ручками на разной высоте, чтобы любой мог до них дотянуться. Пожилым пассажирам, беременным женщинам и людям с особыми потребностями следует уступать место не только из вежливости, но и чтобы уберечь их в опасных ситуациях. В частности, в снежную погоду полы общественного транспорта мокрые, на них может быть занесенная с улицы гранитная крошка. Эти факторы также способствуют падению, каким бы качественным ни было само напольное покрытие. А уж когда вы используете ступеньки в транспорте, держаться за поручни нужно всем и всегда.
Другим участникам дорожного движения следует помнить, что общественный транспорт перевозит стоящих людей. Вопрос не только в соблюдении правил, но и в сознательном предотвращении опасных ситуаций. Городской транспорт движется по своему графику, который необходимо соблюдать, перемещаясь максимально плавно и безопасно. Повышенное внимание всех участников дорожного движения поможет уменьшить количество опасных ситуаций и несчастных случаев.
В темное время городские пешеходы должны носить светоотражатели, особенно в районах с плохим уличным освещением. Родители должны позаботиться о том, чтобы светоотражатель был и на одежде их детей. Это мелкий предмет, ношение которого никак не обременяет, зато он может предотвратить опасную ситуацию.
Многие и не знают, что водители Tallinna Linnatranspordi AS проезжают за год около 32 миллионов километров. За десять месяцев этого года мы обслужили уже более 78 миллионов пассажиров. Приятно, что люди хотят ездить с нами, но это предъявляет высокие требования к обеспечению безопасности клиентов. Мы ожидаем, что люди будут еще чаще пользоваться услугами общественного транспорта. Пропорционально должно расти и уважение к водителям троллейбусов, трамваев и автобусов, которые делают все от себя зависящее, чтобы пассажирам было удобно.