Обращение водителя автобуса: уступайте дорогу общественному транспорту!

Многие не задумываются о том, что общественный транспорт – это не обычные автомобили, в которых люди крепко пристегнуты ремнями безопасности. В автобусах, трамваях и троллейбусах пассажиры могут ехать стоя. Это означает, что если в опасной ситуации водителю общественного транспорта придется резко тормозить, люди в салоне могут потерять равновесие, удариться обо что-нибудь и даже упасть.

Я работаю водителем автобуса в Tallinna Linnatranspordi AS семь с половиной лет. Из них последние четыре года я в основном управлял сочлененными автобусами, то есть автобусами с «гармошкой». Я видел движение и на летних, и на зимних дорогах, и в простых, и в сложных погодных условиях. И я хотел бы достучаться до всех участников дорожного движения: уступайте дорогу общественному транспорту! Непродуманные и неожиданные перестроения прямо перед общественным транспортом часто вызывают его экстренное торможение. Тем более ни в коем случае нельзя пытаться проскочить перед общественным транспортом в снежную погоду.

Это касается и пешеходов. Перебегающий дорогу человек может поскользнуться и упасть, а машина может не успеть вовремя затормозить. Общественные транспортные средства очень тяжелые, у них длинный тормозной путь, особенно у трамваев. В опасной ситуации любой водитель выбирает между двух зол: резко затормозить или нет. И водителям такие решения даются нелегко, так как они инстинктивно стремятся избежать столкновения.