Сегодня стало известно, что Россия планирует на два года закрыть на реконструкцию погранпункт в Ивангороде. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, по словам которого, граница останется открытой только для пешеходов.
Катри Райк о закрытии погранперехода: часть нарвитян может лишиться работы и заработка
По словам мэра Нарвы Катри Райк, если границу действительно закроют, это, конечно, окажет неизбежное влияние. «Но на данный момент официального подтверждения о том, что границу закроют у нас нет. Если говорить о потоке транспорта, то передвижение через границу – как пешеходов, так и автотранспорта – уже уменьшилось до одной трети по сравнению с доковидным временем. Это означает, что нагрузка на погранпункт серьезно уменьшилось».
«В первую очередь это серьезный вызов для людей, работа которых связана с пересечением границы – например водители большегрузов, логисты, так как есть вероятность, что они потеряют работу или заработок. Для города, полностью оценить последствия закрытия границы, если оно произойдет, можно будет спустя некоторое время. Сейчас мы все-таки ждем официального подтверждения, – сказала мэр Нарвы.