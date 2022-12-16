Катри Райк о закрытии погранперехода: часть нарвитян может лишиться работы и заработка

По словам мэра Нарвы Катри Райк, если границу действительно закроют, это, конечно, окажет неизбежное влияние. «Но на данный момент официального подтверждения о том, что границу закроют у нас нет. Если говорить о потоке транспорта, то передвижение через границу – как пешеходов, так и автотранспорта – уже уменьшилось до одной трети по сравнению с доковидным временем. Это означает, что нагрузка на погранпункт серьезно уменьшилось».