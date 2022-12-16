Эстонский легендарный гонщик Отть Тянак рассказал в интервью порталу Betsafe, что после того, как он вошел в состав команды M-Sport, его главной целью в будущем сезоне станет титул чемпиона мира.
Отть Тянак: в какой-то степени мы оказались в сложном положении
Тянак признал, что после ралли в Каталонии, когда было озвучено его решение расторгнуть контракт с Hyundai, у него не было ни одного запасного варианта, но контакт с руководителем M-Sport Мальколмом Уилсоном был установлен довольно быстро.
«Оставалась еще гонка в Японии. Мы начали выяснять, каковы наши возможности, что могут они, что и на каком уровне они хотят делать в будущем», - рассказал Тянак.
Гонщик отметил, что Hyundai за год сильно развился и, в отличие от Hyundai, машина M-Sport ему еще вновнику.
«Разумеется, меня ждет множество открытий, но люди в команде очень воодушевленные и, конечно, хотят доказать, что они хоть и маленькая команда, но зато с огромным спортивным духом», - добавил Тянак.
Отть не сомневается в том, что так же, как и с Toyota, можно многого добиваться и с M-Sport.
«Разумеется, мы в каком-то смысле находимся я в сложном положении, мы стартуем в сезоне, причем я не проехал ни одного метра на этой машине, не испытал ее в разных условиях. Но я верю, что мы справимся», - сказал гонщик.
Контракт Тянака с M-Sport поначалу заключен на год, в течение которого спортсмен поставил себе цель завоевать титул чемпиона мир.
«У Toyota это также было возможно. У нас были слабые стороны, из-за которых мы в итоге остались в стороне, но все возможно, нужно только самому уметь ориентироваться. В какой-то степени меня мотивирует то, что я нахожусь в чуть более слабом положении, чем другие, но в то же время я вижу, что работая, можно изменить эту ситуацию, - сказал Тянак. - Все гонщики и все команды очень высокого уровня, и все знают, что делают, но я считаю, что у нас есть и свои возможности».