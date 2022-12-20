Местные бюджеты трещат по швам

Но сейчас руководителям местных самоуправлений приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы рост зарплат в детских садах не отставал от роста зарплат учителей общеобразовательных школ. Вице-мэр Вильянди Тонио Тамра, который курирует вопросы образования, признается, что в последние годы сутки напролет занимается этой проблемой. В грядущем году для покрытия роста зарплат примерно ста учителей детских садов Вильянди нужно будет найти порядка полумиллиона евро.

Комментарии

Расходы самоуправлений резко возрастут

ЯАНУС СААТ, старейшина волости Ляэне-Харью

Яанус Саат. Фото: личный архив

Мы готовы поднять зарплату воспитателям детского сада со степенью магистра на столько же, как и школьным учителям, то есть до 1749 евро, но не можем обеспечить требование по 90% от зарплаты учителя школы для тех воспитателей детсадов, у которых нет степени магистра. С января они получат прибавку к зарплате, но не в таком размере. При нынешних ставках расходы на заработные платы учителей для нашего муниципалитета составляют 1,7 миллиона евро, государство выделяет 185 000 евро (в 2022 году). При новых ставках, когда зарплата учителя со степенью магистра равна 1789 евро, а со степенью бакалавра – 1610 евро, расходы на зарплатный фонд вырастут на 450 000 евро. Размер государственных субсидий на зарплаты останется прежним – 185 тысяч евро. Кроме того, необходимо увеличить зарплату директоров, завучей, помощников учителей, а также увеличить минималку. В сумме это дополнительные 590 000 евро.

У самоуправлений очень разные возможности

ВИКТОР АНДРЕЕВ, заместитель председателя городского собрания Кохтла-Ярве

Виктор Андреев. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Проблема есть, безусловно. У нас бюджет скоро будет принят, и он, по-видимому, будет дефицитным на 3,5 миллиона евро. В нашем городе пять школ и 14 детских садиков. Это достаточно большое количество учителей школ и детских садов, примерно 400 человек. С теми деньгами, которые выделяет министерство, мы справимся, наверное. Хотя ситуация все равно тяжелая, поскольку правительство не предусмотрело никаких компенсаций самоуправлениям для повышения зарплат логопедам, дефектологам, специальным педагогам. Эта группа преподавателей может рассчитывать только на силы самоуправления, а денег на повышение зарплат этим специалистам просто нет. Чтобы справиться, мы будем принимать негативный бюджет, никуда от этого не деться. Потом придется пересматривать планы инвестиций. Что-то придется отложить, что-то отменить.