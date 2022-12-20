Повышение заработной платы школьных учителей ставит местные власти в сложное положение. Платить больше заодно и воспитателям детских садов многие из них просто не в состоянии.
Местные бюджеты трещат по швам
Если со следующего года государство повысит минимальную заработную плату для учителей общеобразовательных школ почти на четверть, с 1412 до 1749 евро, то многие самоуправления, которые должны платить зарплату воспитателям детских садов, просто не справятся с таким резким ростом.
Самоуправлениям нужно угнаться за общегосударственным ростом зарплат учителей. Ведь государство выделит им финансовую помощь на выплату зарплат только в том случае, если они суме ют удержать минимальную заработную плату для учителей детских садов на уровне 90 процентов от минимальной зарплаты учителей общеобразовательных школ. Если местное самоуправление с этой задачей не справится, оно останется без государственной поддержки.
Председатель горсобрания Нарвы Владимир Жаворонков сказал, что деньги найти можно, это всегда зависит от выбора, на что тратить. «Вопрос о том, хватит ли денег на повышение зарплат всем, – это вопрос бюджета. В тот бюджет, какой сейчас у нас есть, эти деньги заложены, – рассказал Жаворонков. – Мы рассчитываем, что в Нарве с этим проблем не будет». По его словам бюджет 2023 года сверстан очень консервативно, но, несмотря на это, деньги на персонал детсадов есть. «У нас почти 1,1 миллиона евро запланировано на учителей детских садов. И это повышение зарплат будет уже с января 2023 года, мы не переносим его на следующий учебный год, а уже с первого января поднимем». Конечно, найти деньги было сложно, был вынужден признать председатель горсобрания. Какие-то сферы остаются недофинансированными, но это действительно вопрос приоритетов.
Но не у всех самоуправлений получилось найти средства. Если на Северо-Востоке ситуация с зарплатами в среднем приемлемая, то во многих регионах местные власти испытывают большие трудности с поиском средств на повышение зарплат учителей детских садов (см. карту). Все расходы, от отопления и электричества до содержания дорог, выросли, причем на десятки процентов. А налоговые поступления, которые должны наполнять бюджет, хоть и увеличились, но не настолько, чтобы покрыть расходы. Кроме того, на фоне экономического спада каждый день появляются новости об увольнениях работников или закрытии предприятий.
«Если экономический рост не будет соответствовать прогнозам – а я думаю, что следующий год окажется хуже, – то это поставит нас на колени», – говорит старейшина волости Сетомаа Рауль Кудре. Тем не менее он должен стремиться к тому, чтобы 14 учителей четырех детских садов волости в следующем году начали получать зарплату, которая выдерживала бы конкуренцию с зарплатой школьных учителей. При этом 11 из них имеют степень магистра и должны будут по этой системе получать зарплату, размер которой не может быть меньше минимальной ставки учителей общеобразовательной школы, то есть 1749 евро в месяц.
Министерство образования отмечает, что субсидии на выплату зарплаты учителям детских садов в размере 15 миллионов евро, которые государство выделяет последние пять лет, предназначены для выравнивания уровня зарплат учителей детских садов по всей Эстонии, а не для покрытия ежегодного повышения зарплат. До сих пор все местные самоуправления подтверждали министерству, что хотят воспользоваться этой субсидией, потому они и синхронизировали повышение минимальной зарплаты учителей детских садов с повышением минимальной зарплаты школьных учителей, чтобы сохранить это 90-процентное соотношение.
Но сейчас руководителям местных самоуправлений приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы рост зарплат в детских садах не отставал от роста зарплат учителей общеобразовательных школ. Вице-мэр Вильянди Тонио Тамра, который курирует вопросы образования, признается, что в последние годы сутки напролет занимается этой проблемой. В грядущем году для покрытия роста зарплат примерно ста учителей детских садов Вильянди нужно будет найти порядка полумиллиона евро.
Комментарии
Расходы самоуправлений резко возрастут
ЯАНУС СААТ, старейшина волости Ляэне-Харью
Мы готовы поднять зарплату воспитателям детского сада со степенью магистра на столько же, как и школьным учителям, то есть до 1749 евро, но не можем обеспечить требование по 90% от зарплаты учителя школы для тех воспитателей детсадов, у которых нет степени магистра. С января они получат прибавку к зарплате, но не в таком размере. При нынешних ставках расходы на заработные платы учителей для нашего муниципалитета составляют 1,7 миллиона евро, государство выделяет 185 000 евро (в 2022 году). При новых ставках, когда зарплата учителя со степенью магистра равна 1789 евро, а со степенью бакалавра – 1610 евро, расходы на зарплатный фонд вырастут на 450 000 евро. Размер государственных субсидий на зарплаты останется прежним – 185 тысяч евро. Кроме того, необходимо увеличить зарплату директоров, завучей, помощников учителей, а также увеличить минималку. В сумме это дополнительные 590 000 евро.
У самоуправлений очень разные возможности
ВИКТОР АНДРЕЕВ, заместитель председателя городского собрания Кохтла-Ярве
Проблема есть, безусловно. У нас бюджет скоро будет принят, и он, по-видимому, будет дефицитным на 3,5 миллиона евро. В нашем городе пять школ и 14 детских садиков. Это достаточно большое количество учителей школ и детских садов, примерно 400 человек. С теми деньгами, которые выделяет министерство, мы справимся, наверное. Хотя ситуация все равно тяжелая, поскольку правительство не предусмотрело никаких компенсаций самоуправлениям для повышения зарплат логопедам, дефектологам, специальным педагогам. Эта группа преподавателей может рассчитывать только на силы самоуправления, а денег на повышение зарплат этим специалистам просто нет. Чтобы справиться, мы будем принимать негативный бюджет, никуда от этого не деться. Потом придется пересматривать планы инвестиций. Что-то придется отложить, что-то отменить.