Звезда российского театра и кино Юлия Ауг в 2022 году заняла жесткую антивоенную позицию, вернулась в Эстонию, где провела детство, и немедленно занялась преображением культурных индустрий Северо-Восточного региона. Rus.Postimees отмечает, что она стала самым заметным деятелем русской культуры в Эстонии в уходящем году.
Культурный деятель года ⟩ Юлия Ауг: мотор культурной революции Ида-Вирумаа
Юлия Ауг родилась в Ленинграде, выросла в Нарве, а потом вернулась назад, когда город уже вовсю становился Санкт-Петербургом. Там Юлия выучилась на режиссера, но уже с конца 1980-х начала сниматься в кино как актриса, а к началу 2010-х стала одной из наиболее востребованных звезд как сериального, так и кинотеатрального формата.
В 2019 году руководитель Vaba Lava Мярт Меос предоставил сцену нарвского филиала для спектакля «Моя эстонская бабушка», где Юлия Ауг пронзительно рассказала о прошлом своей семьи. Так что активность, которую она развернула в Нарве в этом году, опирается на проверенный фундамент.
Многим показалась скандальной сделанная еще в мае постановка «Х… войне! Украина. Письма с фронта». Хотя претензии сводились лишь к жесткому названию, тогда как антивоенное содержаниее и прогрессивная форма были очевидны.
С июля этого года Ауг работает художественным руководителем нарвской Свободной площадки. Ее усилиями там начали происходить события столичного масштаба, будь то проект «100% Нарва», гастрольные фестивали и собственная постановка нового худрука – эстоноязычный спектакль «Нарва – город, который мы потеряли». Ждем, что в ближайшем будущем Ида-Вирумаа ждут впечатляющие инновации в сфере культуры.
Rus.Postimees публикует с 19 по 23 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.