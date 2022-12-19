Культурный деятель года ⟩ Юлия Ауг: мотор культурной революции Ида-Вирумаа

Юлия Ауг родилась в Ленинграде, выросла в Нарве, а потом вернулась назад, когда город уже вовсю становился Санкт-Петербургом. Там Юлия выучилась на режиссера, но уже с конца 1980-х начала сниматься в кино как актриса, а к началу 2010-х стала одной из наиболее востребованных звезд как сериального, так и кинотеатрального формата.

В 2019 году руководитель Vaba Lava Мярт Меос предоставил сцену нарвского филиала для спектакля «Моя эстонская бабушка», где Юлия Ауг пронзительно рассказала о прошлом своей семьи. Так что активность, которую она развернула в Нарве в этом году, опирается на проверенный фундамент.

Многим показалась скандальной сделанная еще в мае постановка «Х… войне! Украина. Письма с фронта». Хотя претензии сводились лишь к жесткому названию, тогда как антивоенное содержаниее и прогрессивная форма были очевидны.

С июля этого года Ауг работает художественным руководителем нарвской Свободной площадки. Ее усилиями там начали происходить события столичного масштаба, будь то проект «100% Нарва», гастрольные фестивали и собственная постановка нового худрука – эстоноязычный спектакль «Нарва – город, который мы потеряли». Ждем, что в ближайшем будущем Ида-Вирумаа ждут впечатляющие инновации в сфере культуры.