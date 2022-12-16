Фото и видео ⟩ Вот это ажиотаж! Снижение цен образовало на заправках гигантские очереди

Как и ожидалось, временное снижение цен привело к тому, что на заправкам появилось огромное количество клиентов. Например, на заправке Circle K в Выру около 14 часов из автомобилей образовалась целая очередь.

«В праздники мы все вспоминаем друг друга, и такой акцией мы хотим от всего сердца поблагодарить наших постоянных клиентов, – сказал вчера директор по продажам моторных топлив Circle K Раймо Вахтрик. – Рождество в этом году омрачено нестабильной экономической ситуацией. Мы надеемся, что предложение от Circle K поможет сделать Рождество чуточку ярче для некоторых семей, и каждый сможет посетить в это Рождество своих родных, загородный дом или какое-нибудь живописное место».

По словам Вахтрика, это было беспрецедентное предложение, поскольку такой широкомасштабной кампании, включающей в себя сервисные станции Circle K во всех странах Европы, еще не проводилось. Предложение действовало одновременно на станциях Circle K по всей Европе, в кампании участвовали более 2000 заправочных станций.

Сотрудник валгаской заправки рассказал, что большой поток машин стал неожиданностью, поскольку о большом снижении цен было объявлено всего за полчаса до начала кампании. Очередь из машин тянулась по улице и за несколько минут до официального окончания кампании.