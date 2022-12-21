Историк: распавшемуся 31 год назад СССР приходит реальный конец только в 2022 году

Спустя 30 с небольшим лет после так называемых «беловежских соглашений» давний преемник Ельцина на посту президента России, офицер КГБ Владимир Путин сначала произвел молниеносную и успешную интервенцию в Казахстан, а 24 февраля без объявления войны совершил невиданное с 22 июня 1941 года вторжение в Украину. Российский лидер рассчитывал на быструю победу, которая могла открыть путь к реализации его давней мечты.

Еще в 2005 году господин Путин назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой XX века». Это было не просто сожаление о прошлом. Воспитанный советскими спецслужбами преемник, ставший узурпатором, не только добился абсолютной и пожизненной власти в своей стране, но и вознамерился реализовать главную миссию своей жизни – восстановить российскую империю в границах бывшего Советского Союза.

Успешный десант в Алматы окончательно убедил верховного главнокомандующего и других российских военачальников в несокрушимой мощи «второй армии мира». Поэтому их солдаты ехали брать Киев в парадной форме. Не позднее 9 мая Путин рассчитывал принимать парад победы в Киеве, в то время как его войска уже вошли бы в Кишинёв. Тбилиси пал бы еще быстрее, Минск фактически оккупирован, Ереван находится в целиком зависимом положении.

Западный альянс не решился бы вступиться за страны Балтии, в чем Путин совершенно уверен и сейчас. В результате стремительного «возврата» этих бывших окраин СССР затрещали бы по швам Европейский Союз и НАТО. А там и центральноазиатские ханы сами сдались бы на милость московского правителя. Так к этому декабрю Путин всерьез рассчитывал отметить 100-летие образования СССР его воссозданием в границах 1989 года. В эту логику укладывается и выдвинутый в декабре 2021 года ультиматум Западу, согласно которому НАТО должно было вернуться к границам 1997 года. Это был не троллинг! Это та самая «параллельная реальность» Путина, с которой Ангела Меркель столкнулась еще в 2014 году. В логике современного европейца это кажется бредом, тогда как в логике московского диктатора и его окружения – это стратегическая задача. Она состоит в восстановлении всей зоны влияния бывшего СССР.