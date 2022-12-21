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Историк: распавшемуся 31 год назад СССР приходит реальный конец только в 2022 году

Василий Жарков
Историк: распавшемуся 31 год назад СССР приходит реальный конец только в 2022 году
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Василий Жарков.
Василий Жарков. Фото: личный архив
  • Навязчивая идея Путина – восстановление Советского Союза и его прежней сферы влияния
  • С этой целью была развязана не только война в Украине, но и все предыдущие локальные конфликты
  • Поражение РФ в войне должно привести к распаду союзов, в которых она узурпировала лидерство

Советский Союз будет восстановлен в 100-летнюю годовщину своего образования в декабре 2022 года. 31 декабря президент Владимир Путин торжественно поздравит жителей Таллинна, Ташкента и Тирасполя с новым годом и возвращением в «дружную семью советских народов». Прочитав это, многие перепугаются, после чего облегченно покрутят пальцем у виска. Однако прямо сейчас на наших глазах и нередко при нашем прямом и косвенном участии происходит последняя война за наследие СССР, цинично начатая Москвой в феврале уходящего года. На кону стоят будущее, свобода и благополучие миллионов людей в Европе и Азии, пишет историк Василий Жарков.

Украина и солидарные с ней демократические страны обязаны выиграть в последней войне против СССР на европейском континенте. Схватка за будущее происходит сейчас в степях на Юге и Востоке Украины. Эта победа не предопределена. Она потребует еще столько усилий и жертв, что порой кажется недостижимой. Альтернатива – рабство и исчезновение под пятой Москвы. Или победа над злом, или гибель.

Что будет дальше с пространством бывшего Советского Союза? Что ждет нас в случае победы Путина, ясно уже всем. Посмотрите на руины Мариуполя и Бахмута, на массовые захоронения замученных и убитых мирных жителей Бучи и Изюма. Напротив, что будет в случае все более вероятного поражения России, вопрос пока открытый. Попробуем поразмышлять над ним, исходя из наблюдаемой картины.

Для начала немного истории. 31 год назад, 8 декабря 1991 года, на встрече в Беловежской пуще был окончательно распущен Советский Союз, формально просуществовавший чуть менее 69 лет. К этому моменту из СССР успели выйти страны Балтии и Грузия, а между Арменией и Азербайджаном шла настоящая война в Нагорном Карабахе. Последней каплей стал всеукраинский референдум 1 декабря, на котором за независимость Украины проголосовало более 90 процентов избирателей при явке почти 85 от их числа. Жители западных и восточных регионов страны солидарно поддержали выход из состава СССР.

Тогда-то под давлением Бориса Ельцина в резиденции Вискули президенты Беларуси, России и Украины приняли историческое решение об «образовании Содружества независимых государств», где только в статье 11 стыдливо упоминалось о недопустимости действия на территории стран СНГ «норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР». Именно эта походя брошенная фраза сообщает о прекращении существования могущественной красной империи.

Спустя 30 с небольшим лет после так называемых «беловежских соглашений» давний преемник Ельцина на посту президента России, офицер КГБ Владимир Путин сначала произвел молниеносную и успешную интервенцию в Казахстан, а 24 февраля без объявления войны совершил невиданное с 22 июня 1941 года вторжение в Украину. Российский лидер рассчитывал на быструю победу, которая могла открыть путь к реализации его давней мечты.

Еще в 2005 году господин Путин назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой XX века». Это было не просто сожаление о прошлом. Воспитанный советскими спецслужбами преемник, ставший узурпатором, не только добился абсолютной и пожизненной власти в своей стране, но и вознамерился реализовать главную миссию своей жизни – восстановить российскую империю в границах бывшего Советского Союза.

Успешный десант в Алматы окончательно убедил верховного главнокомандующего и других российских военачальников в несокрушимой мощи «второй армии мира». Поэтому их солдаты ехали брать Киев в парадной форме. Не позднее 9 мая Путин рассчитывал принимать парад победы в Киеве, в то время как его войска уже вошли бы в Кишинёв. Тбилиси пал бы еще быстрее, Минск фактически оккупирован, Ереван находится в целиком зависимом положении.

Западный альянс не решился бы вступиться за страны Балтии, в чем Путин совершенно уверен и сейчас. В результате стремительного «возврата» этих бывших окраин СССР затрещали бы по швам Европейский Союз и НАТО. А там и центральноазиатские ханы сами сдались бы на милость московского правителя. Так к этому декабрю Путин всерьез рассчитывал отметить 100-летие образования СССР его воссозданием в границах 1989 года. В эту логику укладывается и выдвинутый в декабре 2021 года ультиматум Западу, согласно которому НАТО должно было вернуться к границам 1997 года. Это был не троллинг! Это та самая «параллельная реальность» Путина, с которой Ангела Меркель столкнулась еще в 2014 году. В логике современного европейца это кажется бредом, тогда как в логике московского диктатора и его окружения – это стратегическая задача. Она состоит в восстановлении всей зоны влияния бывшего СССР.

Немецкие левые еще в апреле 2022 года в неформальных беседах с российскими коллегами пытались выяснить, какой частью Украины может удовлетвориться Путин. Правильный ответ на это вопрос такой: Путин удовлетворится частью Украины, в которую войдут Восточный Берлин, его любимый Дрезден и советская танковая база в Готе. Путин видит свою миссию в восстановлении СССР и Варшавского договора, какими он их запомнил по годам своей службы в Ленинграде и ГДР.

Подобная стратегия в начале третьего десятилетия XXI века выглядит крайне нереалистичной. Однако она существует и реализуется до сих пор. Первоначальный план был сорван благодаря мужеству, самоотверженности и стойкости украинской армии и всех украинцев во главе с героическим президентом Зеленским. Вместо хлеба с солью Путин получил ожесточенное и упорное сопротивление. Война еще не окончена, но все больше экспертов убеждено в неизбежном поражении путинских войск.

Акела промахнулся. Эта фраза из повести Редьярда Киплинга «Маугли», которую в разных контекстах начали употреблять в адрес Путина, сигнализирует о том, что его слабость заметил и оценил клуб постсоветских диктаторов, как можно назвать лидеров СНГ и других участников альянсов с Россией. Симптоматичным на этом фоне выглядит ряд демонстративных шагов.

Сначала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от высокой российской награды во время Петербургского экономического форума. Затем президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал от Путина равноправного отношения к другим странам на саммите СНГ. Наконец, премьер-министр Армении Никол Пашинян досрочно закрыл заседание Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, отказавшись подписывать итоговую декларацию.

Очевидно, что по мере роста неудач путинских войск на поле боя вассалы Москвы в постсоветских странах будут все смелее дерзить слабеющему сюзерену. В случае же поражения России в украинской вой не распад СНГ практически неизбежен. Боле того, акт о его роспуске необходим для окончательного упразднения уродливого наследия советской и российской империй.

Устранение влияния Российской Федерации в ее нынешнем виде позволит разрешить многие международные конфликты, которые поддерживались и разжигались с ее участием последние 30 лет. Исчезновение помощи из Москвы немедленно прекратит существование так называемых «непризнанных государств» на пространстве бывшего СССР.

Восстановив территориальную целостность, Украина, Молдова и Грузия присоединятся к ЕС и НАТО. Азербайджан продолжит сближение с Турцией, а для Армении вопросом жизни и смерти станет переориентация на США и Европу. Армянской государственности не сохраниться без поддержки Запада. Казахстан и страны Центральной Азии будут проводить уже начатую многовекторную политику, балансируя между Китаем, США, Европой и Турцией.

Что же будет на месте России? Этот вопрос волнует не только Украину и остальную Европу, но и все страны вдоль российских границ. Самый общий ответ предполагает страхование от повторения военной угрозы с этой территории в сколько-нибудь обозримом будущем. Частности должны решаться в диалоге с народами Российской Федерации после их освобождения от сегодняшней московской диктатуры.

Василий Жарков (1974). Историк и политический исследователь, кандидат исторических наук. До сентября 2022 года – декан факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), с ноября 2022 года – приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

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