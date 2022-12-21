Историк: распавшемуся 31 год назад СССР приходит реальный конец только в 2022 году

- Навязчивая идея Путина – восстановление Советского Союза и его прежней сферы влияния
- С этой целью была развязана не только война в Украине, но и все предыдущие локальные конфликты
- Поражение РФ в войне должно привести к распаду союзов, в которых она узурпировала лидерство
Советский Союз будет восстановлен в 100-летнюю годовщину своего образования в декабре 2022 года. 31 декабря президент Владимир Путин торжественно поздравит жителей Таллинна, Ташкента и Тирасполя с новым годом и возвращением в «дружную семью советских народов». Прочитав это, многие перепугаются, после чего облегченно покрутят пальцем у виска. Однако прямо сейчас на наших глазах и нередко при нашем прямом и косвенном участии происходит последняя война за наследие СССР, цинично начатая Москвой в феврале уходящего года. На кону стоят будущее, свобода и благополучие миллионов людей в Европе и Азии, пишет историк Василий Жарков.