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По секрету всему свету: личные данные сотрудников силовых структур случайно нашли в поисковике

Лоора-Элизабет Ломп
По секрету всему свету: личные данные сотрудников силовых структур случайно нашли в поисковике
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Пользователь Twitter случайно обнаружил важные данные сотрудников силовых структур в поисковике.
Пользователь Twitter случайно обнаружил важные данные сотрудников силовых структур в поисковике. Фото: CHROMORANGE / Andreas Poertner via www.imago-images.de/Scanpix Baltics

Пользователь Twitter случайно наткнулся на данные силовых структур в поисковике: на регистрационной странице спортивных игр публично указаны имена, адреса электронной почты и хобби почти тысячи сотрудников.

В Департаменте государственных инфосистем (RIA) сообщили, что ситуация не похожа на кибер-инцидент: сборщик данных просто небрежно отнесся к важным данным сотрудников. При сборе данных RIA рекомендует всегда думать о том, где и как хранятся данные, и проверять, защищены ли они надлежащим образом.

Фото: Twitter
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