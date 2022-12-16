Пользователь Twitter случайно наткнулся на данные силовых структур в поисковике: на регистрационной странице спортивных игр публично указаны имена, адреса электронной почты и хобби почти тысячи сотрудников.
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По секрету всему свету: личные данные сотрудников силовых структур случайно нашли в поисковике
По секрету всему свету: личные данные сотрудников силовых структур случайно нашли в поисковике
В Департаменте государственных инфосистем (RIA) сообщили, что ситуация не похожа на кибер-инцидент: сборщик данных просто небрежно отнесся к важным данным сотрудников. При сборе данных RIA рекомендует всегда думать о том, где и как хранятся данные, и проверять, защищены ли они надлежащим образом.
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