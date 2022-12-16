Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards. На звание «Лучший новичок» претендует и эстонская спортсменка Нина Петрыкина.
Гордость Эстонии: фигуристка Нина Петрыкина претендует на почетное звание
Гордость Эстонии: фигуристка Нина Петрыкина претендует на почетное звание
В номинации «Лучший новичок» представлены: Нина Петрыкина (Эстония), Изабо Левито (США), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) и Ринка Ватанабе (Япония).
Награды будут вручаться в шести категориях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф» и «Лучший тренер». Также будет вручена награда «За жизненные достижения».
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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