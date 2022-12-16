Гордость Эстонии: фигуристка Нина Петрыкина претендует на почетное звание

В номинации «Лучший новичок» представлены: Нина Петрыкина (Эстония), Изабо Левито (США), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) и Ринка Ватанабе (Япония).

Награды будут вручаться в шести категориях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф» и «Лучший тренер». Также будет вручена награда «За жизненные достижения».