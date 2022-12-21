Иностранцы в Эстонии страдают от работодателей

Рабочие моменты

Правда, вспоминает Андрей, трудиться приходилось по 300 часов в месяц, то есть по 12 с лишним часов в день, шесть дней в неделю. На заводе в Раквере, куда мужчину направила работать фирма-посредник, Андрею объяснили, что такое количество часов он должен отрабатывать по внутреннему договору завода с фирмой.

Оклад был назначен фиксированный – в месяц чуть больше 1400 евро брутто. Анд рея просили выходить на работу и в праздники и выходные. Отказаться было сложно, поскольку, по словам Андрея, даже если кто-то из его коллег-мигрантов заболевал, людям звонили и говорили, что их «брали на работу, чтобы деньги зарабатывать, а не за тем, чтобы они болели».

По словам Андрея, работодатель ни разу не заплатил ему оговоренную сумму. «В договоре была указана не зарплата в час, а оклад, но при подписании договора устно договорились о другой оплате, 7 евро в час, – пояснил Андрей. – Но, например, за 292 часа отработанного времени я получал 1350 евро, это 4,28 в час (брутто). То есть по факту ни разу не выплатили даже назначенной зарплаты».