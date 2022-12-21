В редакцию Rus.Postimees обратился иностранный гражданин, долгое время трудившийся в Эстонии, но в итоге, как он утверждает, еще и оставшийся в должниках. Гражданин Украины Андрей приехал в Эстонию из Приднестровья в августе 2021 года. Через посредническую фирму Osaühing VA Crewing Services мужчина устроился на работу сварщиком по договору подряда и получил временный вид на жительство (ВНЖ) по работе. Периодически с работодателем возникали конфликты из-за невыплаченной в полном объеме зарплаты, но в целом долгое время иностранца все устраивало.
Иностранцы в Эстонии страдают от работодателей
Рабочие моменты
Правда, вспоминает Андрей, трудиться приходилось по 300 часов в месяц, то есть по 12 с лишним часов в день, шесть дней в неделю. На заводе в Раквере, куда мужчину направила работать фирма-посредник, Андрею объяснили, что такое количество часов он должен отрабатывать по внутреннему договору завода с фирмой.
Оклад был назначен фиксированный – в месяц чуть больше 1400 евро брутто. Анд рея просили выходить на работу и в праздники и выходные. Отказаться было сложно, поскольку, по словам Андрея, даже если кто-то из его коллег-мигрантов заболевал, людям звонили и говорили, что их «брали на работу, чтобы деньги зарабатывать, а не за тем, чтобы они болели».
По словам Андрея, работодатель ни разу не заплатил ему оговоренную сумму. «В договоре была указана не зарплата в час, а оклад, но при подписании договора устно договорились о другой оплате, 7 евро в час, – пояснил Андрей. – Но, например, за 292 часа отработанного времени я получал 1350 евро, это 4,28 в час (брутто). То есть по факту ни разу не выплатили даже назначенной зарплаты».
Тем не менее Андрей продолжал трудиться. Однако 14 сентября ему на почту внезапно пришло уведомление, что он больше не работает в фирме Osaühing VA Crewing Services. После звонка работодателю последний пояснил, что все сотрудники переводятся на другое юридическое лицо, Staffrent OÜ. Андрей заволновался: дело в том, что по эстонскому законодательству вид на жительство завязан на конкретном работодателе. И если тот меняется, то и вид на жительство надо переоформлять, предоставив новые документы. Однако никакого нового договора у Андрея не появилось. Более того, утверждает он, работодатель стал ему угрожать и отказал в переоформлении договора, назвав причиной совершенную работником аварию. Тогда
Андрей решил найти другую работу. Сначала его даже согласились напрямую взять на тот самый завод, где он работал через посредников. Об этой комбинации стало известно бывшим нанимателям, и посыпались угрозы: Андрея пугали депортацией, говорили, что он не получит ни цента и, более того, сам останется должен работодателю 2000 евро.
Rus.Postimees обратился на завод, и нам рассказали, что в середине сентября этого года Андрей действительно выразил желание подписать трудовой договор напрямую. «Поскольку Андрей – иностранец, мы связались с Департаментом полиции и погранохраны (PPA). Однако, учитывая полученную информацию (в частности, представитель департамента пояснил, что разрешение Андрея на работу в Эстонии не будет продлено), мы решили не вступать с украинцем в трудовые отношения», – сообщили представители завода, попросив не упоминать название своего предприятия.
«Мы звонили в миграционную службу и интересовались, можно ли по желанию работодателя лишить человека вида на жительство. Нам ответили, что такого быть не может, – рассказала подруга Андрея Ольга. – И что будь у Андрея проблемы с ВНЖ, с ним бы уже давно связались сотрудники PPA».
Дошло до инспекции
В конце сентября Андрей направился в Трудовую инспекцию. «Большинство исков, которые доходят до советов по трудовым спорам, являются финансовыми требованиями, такими как требования о невыплате заработной платы, отпускных или пособий, – рассказали Rus.Postimees в Трудовой инспекции. – В этом году в спорах, связанных с иностранной рабочей силой, участвовало 120 различных работодателей по сравнению со 143 такими работодателями в прошлом, то есть количество проблемных компаний немного уменьшилось». По словам представителей инспекции, претензии к компании, в которой работал Андрей, предъявили еще три сотрудника.
Представитель компании Osaühing VA Crewing Services Никита Артемьев в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees отметил, что в то время, когда Андрей пытался договориться напрямую с заводом в Раквере о заключении договора, у него еще сохранялся действующий договор с их компанией. «Информация, что сотрудников принуждали выходить на работу в случае болезни, не соответствует действительности», – добавил он. Артемьев не знает, получил ли Анд рей зарплату за август и сентябрь, но утверждает, что зарплату никто не удерживает: «Работники, у которых нет счета в эстонском банке, получают зарплату наличными, а если счет в эстонском банке есть, то платежным переводом. Все подтверждено бухгалтерскими документами. Если Андрей не получил зарплату, он должен связаться с менеджером по персоналу».
Никита Артемьев затруднился сказать, есть ли у Андрея долг перед компанией, но он уверен, что у него очень большие проблемы с законами Эстонии: «Человек, приехавший в Эстонию из третьей страны, садится за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и становится виновником аварии. Ему просто повезло, что никто не погиб. Он еще и колется, я вам могу дать контакты людей, кто это продтвердит».
Rus.Postimees проверил информацию о ДТП, в котором участвовал Андрей. О наркотическом опьянении там ничего не говорится, правда, упоминается алкоголь. «Работодатель через знакомых передал, что зарплата Андрея дожидается его в офисе и чтобы он прекратил „страдать фигней“ и вернулся на работу. То есть если он продолжит работать у них, у него, видимо, исчезнут проблемы с видом на жительство, которые якобы есть», – иронизирует Ольга, отмечая, что личная жизнь человека никак не может быть связана с его работой.
Вопросов много
Трудовая инспекция предварительно рассмотрела жалобы Андрея против Osaühing VA Crewing Services первого декабря 2022 года. «Никто от фирмы не пришел, – утверждают Андрей и Ольга. – Комиссия была удивлена таким наглым нарушением законов со стороны работодателя». По словам юридических представителей Андрея, комиссия согласилась с тем, что, по сути, его договор являлся не договором подряда, а трудовым, а значит, требовал страховых, отпускных и прочих дополнительных гарантий.
Адвокат Андрея утверждает, что за все переработанные часы Андрею должны выплатить минимум 13 тысяч евро и что это самая крупная сумма потенциальной компенсации, заявленная в этом году.
Трудовая инспекция обратила внимание также на то, что недавно фирма поменяла члена правления и адрес электронной почты. «Комиссию очень заинтересовало слияние Osaühing VA Crewing Services и Staffrent OÜ и то, как они запросто передают работников, – добавил Андрей. – Окончательное решение будет принято 15 декабря 2022 года».
«Мы с адвокатом выдвинули предположение, что фирма набирает работников из третьих стран и обманывает их, – говорит Ольга. – И скорее всего, они начнут банкротить фирму, чтобы ничего не платить».
14 декабря Трудовая инспекция частично удовлетворила претензии Андрея. Бывший работодатель обязан выплатить ему в общей сложности 21 282 евро и 84 цента. В эту сумму входит компенсация за расторжение договора и неиспользованный отпуск, а также недополученная зарплата и плата за переработку. В инспекции подтвердили, что от бывшего работодателя на слушанье никто не явился и на контакт не выходил.
Статистика по трудовым спорам мигрантов
• 2022 год – 207 из 1518 заявлений о трудовых спорах связаны с трудовыми мигрантами.
• 2021 год – таких обращений было 216.
• 936 тысяч евро – общая сумма претензий в 2022 году.
• 25% заявок закончились компромиссом между работником и работодателем.
• 15% были полностью удовлетворены на сумму 115 тысяч евро.