Горький опыт жителя Эстонии: почему важно сразу же отказаться от посылки, которую вы не заказывали

Руководитель отдела по связям со СМИ компании Omniva Кристина Хаавала уточнила, что для отправки посылки частному лицу бизнес-клиенты должны указать на ней точные личные данные, то есть имя и адрес.

Платить не нужно

Хаавала рассказала, что обычно люди, которые ничего не заказывали, отказываются принимать посылку и Omniva отправляет ее обратно. Она призвала людей, к которым приходит курьер с посылкой, спокойно выяснить, от кого эта посылка, и если имя отправителя человеку ни о чем не говорит, отказаться от посылки, а курьер бесплатно доставит ее обратно.

Юрист правового бюро Hugo.legal Эрки Писуке считает, что отправка навязываемых посылок и оказание давления имеют явные признаки преступления. Получателю ненужной посылки юрист советует сначала в письменной форме обратиться к отправителю и сообщить, что по ошибке был принят товар, который получатель не заказывал. Чего бы отправитель ни требовал, от этого следует отказаться. «Если же отправитель не оставит человека в покое, имеет смысл обратиться в Департамент защиты прав потребителей», – рекомендует Писуке.