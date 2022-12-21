Посадить могут, но снимать будут: Кремль пытается усилить пропаганду с помощью кинематографа

Обещана субсидия на съемки, а тут, например, рубль обесценивается или субсидия уменьшается. А производство началось. Но самое главное, говорит эксперт, что любой фильм делается долго – год, полтора. «Некоторые большие российские фильмы, «Т-34», например, или какой-нибудь «Викинг», делались годами, – напоминает Долин. – Представьте себе, что сейчас кто-нибудь будет снимать в определенном идеологическом ключе так называемый патриотический блокбастер, да еще и с учетом отражения на экране ужаса, который сейчас происходит в Украине. И фильм этот будет готов в 2024 году. Но сейчас же все, кому это важно, понимают, что в 2024 году политическая и военная ситуация точно будет не такой, как сегодня. Мы не знаем, какой, но точно она будет другой. И вот ты сделаешь фильм. И вместо того, чтобы с ним собрать деньги в прокате, окажешься вообще вне проката. А тут, например, государство попросит вернуть деньги. А может, тебя вообще за этот фильм посадят», – пугает бывший главный редактор журнала «Искусство кино».