В разгар войны Россия активно вкладывается в военно-патриотическое кино, которое смогут увидеть исключительно внутри страны. К процессу уже подключились мастодонты локального кинобизнеса, однако это вряд ли поможет поставить под знамена агрессии новых солдат.
Посадить могут, но снимать будут: Кремль пытается усилить пропаганду с помощью кинематографа
Известная российская кинокомпания «Централ Партнершип», с 2014 года входящая в прокремлевский холдинг «Газпром-медиа», заключила соглашение о взаимодействии с Фондом поддержки военно-патриотического кино. Фонд появился по указу Владимира Путина недавно, в июне 2022 года, с целью популяризации таких фильмов как в России, так и за рубежом. Последнее, правда, маловероятно, если только это не Северная Корея. Но у РФ выхода нет, поскольку зарубежные фильмы, в первую очередь голливудские, составлявшие основу российского кинопроката, официально ушли из страны.
Долгожданный блицкриг русского кино
По данным государственного Фонда кино, на долю зарубежных кинохитов в 2021 году пришлось 74,4 процента доходов. Лидером была компания UPI (она выпускала в России фильмы Universal Pictures и Warner Bros.) со сборами в 132 миллиона евро по курсам 2021 года. Затем шли Disney (121 миллион евро) и Sony Pictures (94 миллиона евро). «Централ партнершип» занимала четвертое место с кассовыми сборами в размере 59 миллионов евро.
По итогам 11 месяцев 2022 года доля отечественного кино в российском прокате уже превысила 50 процентов. Но российское государство явно не намерено останавливаться на достигнутом. В 2023–2025 годах Министерство финансов страны дополнительно выделит 83,5 миллиона евро по текущему курсу на кинопроизводство, без учета того, что в год на эти цели и так тратится около 182 миллионов.
Нетрудно предположить, что большая часть этих средств пойдет на создание военно-патриотических фильмов. Тем более что за дело взялась «Централ Партнершип», которая и до этого сотрудничала с государством.
«Верю, что впереди нас ждут масштабные военно-патриотические картины, которые будут отзываться в душах зрителей нашей страны», – генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин излучает уверенность и оптимизм.
Ему вторит генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино, бывший замруководителя Роскомнадзора (одного из главных органов цензуры в РФ) Максим Ксензов, недавно сообщивший буквально следующее: «Наличие устойчивой системы идейных ценностей и социально-нравственных принципов напрямую связано как с формированием гражданской зрелости и национальной самоидентификации, так и с безопасностью и стабильностью России как государства».
Распил бабла – не искусство
Представители независимого российского кино, которые были вынуждены уехать из России после начала войны с Украиной, уверены, что происходящее имеет куда менее пафосное объяснение.
«Какая разница, под какой этикеткой пилятся бюджеты, – комментирует режиссер Роман Качанов, автор культовой военной комедии «ДМБ». – Даже им самим, кто эти коллаборации сочиняет, абсолютно все равно, как они называются. Это часть отработанной системы. Кстати, именно той системы, которая породила нынешний фашизм. Ни к киноискусству как искусству, ни к кинобизнесу как бизнесу это распределение народных денег отношения не имеет», – уверен режиссер.
«Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить!» – диалог у новогодней елки авторства Юрия Левитанского очень точно передает отношения производителя и потребителя, которые превалировали в СССР и возвращаются в Россию сегодня. Неважно, какой результат принесет дело. Важно, что напоказ все сделано, как надо. «К эффективности это никакого отношения не имеет, – напоминает Качанов. – Почему это хавают наверху, в администрациях и ведомствах? Потому что сами эти конторы и ведомства не имеют никакого отношения к эффективности работы. И Кремль. Это все про распилы бюджета».
Известный кинокритик Антон Долин констатирует, что сегодня весь российский кинематограф находится в растерянности. Это касается как провластных деятелей индустрии, так и носителей протестных настроений. «Внешние рынки в основном закрыты. А внутренний рынок находится в динамике – поясняет свою мысль Долин. – Изменения постоянны, потому что идет война. А пока она идет, ужесточается цензура и поступают тревожные сигналы о возможных финансовых вливаниях государства».
Обещана субсидия на съемки, а тут, например, рубль обесценивается или субсидия уменьшается. А производство началось. Но самое главное, говорит эксперт, что любой фильм делается долго – год, полтора. «Некоторые большие российские фильмы, «Т-34», например, или какой-нибудь «Викинг», делались годами, – напоминает Долин. – Представьте себе, что сейчас кто-нибудь будет снимать в определенном идеологическом ключе так называемый патриотический блокбастер, да еще и с учетом отражения на экране ужаса, который сейчас происходит в Украине. И фильм этот будет готов в 2024 году. Но сейчас же все, кому это важно, понимают, что в 2024 году политическая и военная ситуация точно будет не такой, как сегодня. Мы не знаем, какой, но точно она будет другой. И вот ты сделаешь фильм. И вместо того, чтобы с ним собрать деньги в прокате, окажешься вообще вне проката. А тут, например, государство попросит вернуть деньги. А может, тебя вообще за этот фильм посадят», – пугает бывший главный редактор журнала «Искусство кино».
Кино – не только пропаганда
Долин считает, что в ситуации неопределенности люди начинают совершать ритуальные действия. Российское Министерство культуры ритуально выделяет на что-то деньги. А индустрия ритуально реагирует: «Поскорее деньги возьмем и сделаем что-нибудь, чего от нас хотят». Но сделают они или нет, уже не важно: кто это будет смотреть, да и зачем? Сейчас ответы на эти вопросы никого толком не интересуют. «Не надо обязательно быть оппозиционером, чтобы понимать всю сомнительность всего этого предприятия», – говорит Долин.
В теории, рассуждает Долин, на государственные деньги даже может получиться искусство. Правда, с одной оговоркой. Только если Фрэнсис Форд Коппола поддастся на предложенный «Газпромом» бюджет и снимет патриотический фильм про Z-солдат не хуже, чем «Апокалипсис сегодня». «Но пока этого не произошло, мы можем обсуждать лишь продюсеров и чиновников», – подытоживает критик.
При этом патриотическое кино, снимавшееся в России, и раньше работало не так, как этого хотели чиновники. «Если бы мне могли назвать хоть одного человека, который, насмотревшись «Т-34», пошел на фронт воевать с Украиной, это было бы веским аргументом, – продолжает Долин. – Но я подозреваю, что большинство зрителей ходили на этот фильм именно потому, что они в своей жизни такого не хотели бы. Мы же не предполагаем, что люди, которые смотрят «Техасскую резню бензопилой», на самом деле мечтают стать маньяком с бензопилой и тем более его жертвой. Люди идут смотреть именно потому, что это не про их жизнь. Как только это становится частью жизни, я сомневаюсь, что это продолжает работать», – заключает Долин.
Если не война, то что-то «за Родину»
Пока на военно-патриотическую вахту не заступили мастера из «Централ Партнершип», в работе у путинского фонда по поддержке патриотического кино находится один-единственный проект – короткометражный художественный фильм «Конгурей». Он рассказывает о раннем государстве горно-степных народов Южной Сибири, в конце концов поглощенном Джунгарским ханством и таким путем попавшем в состав России.
Но и до этого солдаты кинофронта успели произвести несколько продуктов. «Нахимовцы» – о спецоперации российской армии в Сирии, «Матч» – о том, как советские военнопленные сыграли со сборной Вермахта 9 августа 1942 года в оккупированном Киеве. Картина была сделана еще в 2012 году, а большая часть материала отснята в Киеве. Однако 9 августа этого года лента вышла в повторный прокат, в частности, в кинотеатрах и на телеканалах так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также в оккупированных Россией районах Запорожской и Херсонской областей.
На будущее фонд ищет производителей картин по теме «Замуж за офицера» в жанре комедии или фантастики, по теме «Выбор цели» – «о социальных взаимоотношениях на индустриальном фоне оборонно-промышленного комплекса». А также «Ребята с нашего двора», то есть детское кино про детский и подростковый героизм, «осознание себя как гражданина и патриота». Сам «Централ Партнершип», пока суд да дело, продвигает за неимением тематического разнообразия проект исторической картины «Петр I. Последний царь и первый император».