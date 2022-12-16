Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин («Ээсти 200») комментирует решение России закрыть погранпереход Ивангород-Нарва для легковых автомобилей на два года.
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Мэр Нарва-Йыесуу ⟩ Пускай закрывают Нарвский погранпереход – движения там практически нет
Пускай закрывают Нарвский погранпереход – движения там практически нет
Никто не может повлиять на решения России. Очевидно, что это чисто политический шаг. Местным предпринимателям, сотрудничающим с Россией, уже давно пришлось серьезно задуматься, правильное ли это направление. Потому что поведение восточного соседа всегда было непредсказуемым и, естественно, сопряжено с большими рисками.
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