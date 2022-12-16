Мэр Нарва-Йыесуу ⟩ Пускай закрывают Нарвский погранпереход – движения там практически нет

Никто не может повлиять на решения России. Очевидно, что это чисто политический шаг. Местным предпринимателям, сотрудничающим с Россией, уже давно пришлось серьезно задуматься, правильное ли это направление. Потому что поведение восточного соседа всегда было непредсказуемым и, естественно, сопряжено с большими рисками.

Доля пешеходов, пересекающих границу по мосту, уже низкая, особенно с начала сентября. Большого количества машин я там тоже не видел. Большинство из них – это по-прежнему грузовики, водители которых могут пересечь южную границу. Что это значит для обычного гражданина? Мне сложно на это ответить, потому что никто из моих знакомых не пересекает там [в Нарве] границу.