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Мэр Нарва-Йыесуу ⟩ Пускай закрывают Нарвский погранпереход – движения там практически нет

Максим Ильин
, мэр Нарва-Йыэсуу («Ээсти 200»)
Пускай закрывают Нарвский погранпереход – движения там практически нет
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Нарвский погранпереход.
Нарвский погранпереход. Фото: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин («Ээсти 200») комментирует решение России закрыть погранпереход Ивангород-Нарва для легковых автомобилей на два года.

Никто не может повлиять на решения России. Очевидно, что это чисто политический шаг. Местным предпринимателям, сотрудничающим с Россией, уже давно пришлось серьезно задуматься, правильное ли это направление. Потому что поведение восточного соседа всегда было непредсказуемым и, естественно, сопряжено с большими рисками.

Доля пешеходов, пересекающих границу по мосту, уже низкая, особенно с начала сентября. Большого количества машин я там тоже не видел. Большинство из них – это по-прежнему грузовики, водители которых могут пересечь южную границу. Что это значит для обычного гражданина? Мне сложно на это ответить, потому что никто из моих знакомых не пересекает там [в Нарве] границу.

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