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Настоящие герои ⟩ Школьники пришли на помощь попавшим в снежный плен пожилым людям

Марили Кескюла
Школьники пришли на помощь попавшим в снежный плен пожилым людям
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Пальми Терас очень благодарна пришедшим на помощь "тимуровцам", поскольку из-за бури "Биргит" даже ей пришлось тяжко с очисткой дорожек от снега.
Пальми Терас очень благодарна пришедшим на помощь "тимуровцам", поскольку из-за бури "Биргит" даже ей пришлось тяжко с очисткой дорожек от снега. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

«Самое ужасное то, что мы до сих пор не знаем, кто были эти мальчики. Но то, что молодые люди сделали, – такой отличный пример для других!» – хвалит пожилая жительница Курессааре Пальми юношей из школы Ноорузе, которые помогли ей и соседям очистить дороги от снега.

79-летняя Пальми Терас говорит, что снежная буря «Биргит» в понедельник напугала ее. «Нужно наслаждаться такой прекрасной зимой, но у этого удовольствия есть и обратная сторона – так много снега», – говорит Пальми, которая целый день не могла выйти из дома. Постоянно шел снег, ветер завывал, бушевала метель.

Когда к вечеру буря утихла, она все-таки решила прокопать тропу от входной двери на улицу. Пальми удалось прорыть дорожку шириной с лопату от двери до тротуара. Больше она не смогла, поскольку снег нужно было перебрасывать через забор, на вершину высокого сугроба.

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