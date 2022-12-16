«Самое ужасное то, что мы до сих пор не знаем, кто были эти мальчики. Но то, что молодые люди сделали, – такой отличный пример для других!» – хвалит пожилая жительница Курессааре Пальми юношей из школы Ноорузе, которые помогли ей и соседям очистить дороги от снега.
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Настоящие герои ⟩ Школьники пришли на помощь попавшим в снежный плен пожилым людям
Школьники пришли на помощь попавшим в снежный плен пожилым людям
79-летняя Пальми Терас говорит, что снежная буря «Биргит» в понедельник напугала ее. «Нужно наслаждаться такой прекрасной зимой, но у этого удовольствия есть и обратная сторона – так много снега», – говорит Пальми, которая целый день не могла выйти из дома. Постоянно шел снег, ветер завывал, бушевала метель.