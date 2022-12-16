Настоящие герои ⟩ Школьники пришли на помощь попавшим в снежный плен пожилым людям

«Самое ужасное то, что мы до сих пор не знаем, кто были эти мальчики. Но то, что молодые люди сделали, – такой отличный пример для других!» – хвалит пожилая жительница Курессааре Пальми юношей из школы Ноорузе, которые помогли ей и соседям очистить дороги от снега.