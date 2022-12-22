Ян Левченко ⟩ Как же хочется, чтобы наш интернет был быстрый и дешевый

Эффект старых инвестиций, помноженный на потребительский консерватизм, хорошо виден на примере так называемой старой Европы. Никогда не забуду, как я несколько лет назад бегал, потрясенный, по одному из парижских вокзалов, но в итоге так и не смог отправить файл редактору, ожидавшему мой текст к конкретному часу. Мне предлагали ввести при подключении к Wi-Fi данные мобильного оператора – но только французского. Еще советовали купить карточку за несуразные деньги, превышавшие размер гонорара за подготовленный к отправке материал. Один пожилой месье, узнавший о моей проблеме, любезно попытался раздать мне интернет со своего телефона, но что-то пошло не так, и мы расстались, сердечно довольные друг другом. Получить уверенный доступ к интернету в Европе и до, и после этого случая можно было не в публичных пространствах, как давно привыкли в России, а только в гостиницах и университетах при наличии пароля. Другой вопрос, что эти публичные пространства в России были и есть только в больших городах с высокой концентрацией людей и капитала.