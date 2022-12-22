Когда я вернулся в Эстонию после долгих лет жизни в России, мне сразу бросилась в глаза непривычная бытовая деталь. У сервисов такси и доставки есть приложения, а вот у интернет-провайдеров, они же операторы мобильной связи, почему-то нет. Приложение есть только для даром не нужного мобильного телевизора. А чтобы просто денег кинуть на счет, надо лезть в личный кабинет на сайте. Конечно, это посильная задача, но пользовательский интерфейс мог быть чуть удобнее.
Ян Левченко ⟩ Как же хочется, чтобы наш интернет был быстрый и дешевый
Разработчики, сказал я себе, не очень заморочились. Оно понятно: народу мало, рынок слабый, какие уж тут приложения. Но не стоит особо умничать на этот счет. Тут же услышишь три вещи. Во-первых, Эстония – электронное государство. Во-вторых, здесь прозрачные, интуитивно понятные сервисы, о которых дикие страны и не слышали. В-третьих, интернет в Эстонии есть в лесу и на болоте, это медицинский факт.
Спору нет, я ведь и сам в этом убежден. Электронное государство – отличная концепция. Многое прекрасно работает, причем как раз в союзе с мобильными операторами. Например, ID-карта. Ее собственные встроенные сервисы работают через раз, а мобильный ID – другое дело. Все, что связано со школой, садом, врачом и страховкой, не идет ни в какое сравнение с той путаной и отсталой волокитой, в которой погрязла, например, покинутая мной соседняя страна. Но как раз многое, что касается коммерческих услуг, в том числе самих телекоммуникационных компаний, в Эстонии выглядит не таким уж оптимизированным под клиента. Электронное тут именно что государство, а не частный капитал. И в этом есть своя логика.
Еще в феврале 2021 года члены правления Telia рассказали в интервью своему же сайту, что в Эстонии, может быть, и низкая скорость передачи данных в сочетании с высокими ценами, зато нет эффекта «бельевых веревок», натянутых между домами. Имелось в виду, что подключение здесь надежное и сети монтируются как следует, а не плоскогубцами на ветру. Помимо корпоративного характера таких публикаций стоит признать, что Эстония сделала ставку на долговременность и стабильность сетевых услуг. Это означает, что чем солиднее рыночный игрок, тем длиннее его деньги. Компании, которые 10–15 лет назад занимались «электрификацией всей страны», пусть даже и в масштабах небольшой Эстонии, тащат на себе груз давних инвестиций. Тем более что с конкуренцией дела обстоят не очень – опять-таки, рынок скромный.
Эффект старых инвестиций, помноженный на потребительский консерватизм, хорошо виден на примере так называемой старой Европы. Никогда не забуду, как я несколько лет назад бегал, потрясенный, по одному из парижских вокзалов, но в итоге так и не смог отправить файл редактору, ожидавшему мой текст к конкретному часу. Мне предлагали ввести при подключении к Wi-Fi данные мобильного оператора – но только французского. Еще советовали купить карточку за несуразные деньги, превышавшие размер гонорара за подготовленный к отправке материал. Один пожилой месье, узнавший о моей проблеме, любезно попытался раздать мне интернет со своего телефона, но что-то пошло не так, и мы расстались, сердечно довольные друг другом. Получить уверенный доступ к интернету в Европе и до, и после этого случая можно было не в публичных пространствах, как давно привыкли в России, а только в гостиницах и университетах при наличии пароля. Другой вопрос, что эти публичные пространства в России были и есть только в больших городах с высокой концентрацией людей и капитала.
В Эстонии и кабельный, и мобильный интернет имеет действительно хорошее и стабильное покрытие. Только он не очень быстрый и дорогой, а с учетом инфляции 2022 года – просто позолоченный. Вдобавок у нас компактный рынок на самой окраине Евросоюза, по количеству пользователей уступающий не одной большой Финляндии, но и соседям по Балтии, которые не брезгуют «бельевыми веревками», то есть ненадежным, но доступным подключением. Там никто не брал на себя амбициозные обязательства по строительству электронной среды обитания. Кто-то скажет, что это и есть адекватность и что Эстонии следовало бы учесть этот опыт. Однако глупо отрицать, что высокая планка пошла Эстонии на пользу. Невозможно все время отрабатывать имидж «нации стартапов», но и возник он вовсе не из ничего.
Неужели получается, что выгоды Эстонии от ее завышенных притязаний на рынке интернет-услуг раздуты и в основном символичны? В настоящий момент скорее да. Хозяйство поделили крупные игроки, которым невыгодно совершать резкие движения, например, наращивать скорость. В странах побольше та же картина, но с поправкой на простор для маркетинга. Там крупные игроки могут заигрывать с клиентами, варьируя схемы оплаты и повышая привлекательность сервиса инвестициями в скорость.
Эстонии пошла бы на пользу встряска в виде мелких компаний, предлагающих выгодные динамичные сервисы. Арендовать кабель у больших игроков не запрещено, да только те сразу возразят: не для того мы с ним убивались, чтобы не пойми кто теперь его пользовал. Все, что я построил, это только моя инфраструктура. Значит, буду выжимать ее до последнего, никому не дам!