Цены на топливо в Таллинне выше, чем в остальных столицах стран Балтии

В Таллинне все цены на топливо за неделю упали на 6 центов.

В Риге цена 95-го бензина снизилась на 6 центов, а за 98-й – на 5 центов. Цена дизельного топлива за неделю упала на 7 центов.

В Вильнюсе цена 98-го бензина снизилась на 4 цента на прошлой неделе, цена дизельного топлива снизилась на 3 цента. Однако цена 95-го бензина осталась на уровне прошлой недели.

Акцизный сбор на бензин составляет 56,3 цента в Эстонии, 50,3 цента в Латвии и 46,6 цента в Литве. Акциз на дизельное топливо составляет 37,2 цента в Эстонии, 41,4 цента в Латвии и 37,2 цента в Литве.