Майдан в миниатюре ⟩ Волонтерский центр в Юрмале стал одним из лучших в странах Балтии

К зданию периодически подъезжают видавшие виды волонтерские автомобили, они то подвозят, то увозят что-то в своих недрах. Все это похоже на ритуал, ведомый лишь этим людям. Муравейник работает как швейцарские часы. Последний раз, но в меньших масштабах, что-то подобное я наблюдал на Евромайдане, или Революции достоинства, в Киеве в 2014 году.

Все это организовали Валерий и Виталий Оленийчуки из Северодонецка. Еще в 2013 году со своими бизнес-проектами братьяукраинцы переехали в Латвию. В 2014-м они основали Общество украинско-латвийской дружбы и начали помогать родине, отправляя туда караваны с гуманитарной помощью. Проект окопных свечей стартовал осенью как бы сам собой, поскольку наступает зима, а война затягивается.

Этот центр работает по выходным, и довольно продуктивно – за два нерабочих дня волонтеры успевают отправить на фронт около четырех тысяч окопных свечей. Всего их доставлено в Украину уже около 20 тысяч. «Мы находим средства для закупки парафина, в день нам заводом из города Добеле, где нам сделали хорошую скидку. Кроме того, мы разослали письма в магазины, чтобы люди приносили туда остатки парафина. Наша цель организовать производство 14 тысяч свечей в неделю», – говорит Валерий Оленийчук.

Валерий Оленийчук держит свечи, которые скоро окажутся в руках бойцов ВСУ. Фото: Дмитрий Мороз