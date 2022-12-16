15 декабря в большой зал эстонского парламента пришел Дед Мороз с подарками. Однако еще до того, как Дед Мороз приступил к своей миссии, депутат Рийгикогу от «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс покинула зал заседаний. Позднее она заметила при общении с журналистами, что в принципе считает традицию раздачи подарков в Рийгикогу сомнительной, а уж в этом году этот ритуал показался ей особеннно неуместным. В беседе с Rus.Postimees депутат любезно согласилась чуть подробнее рассказать о причинах, побудивших ее в четверг избежать общения с Дедом Морозом.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Ладынская-Кубитс: парламент является очень неподходящим местом для шутовства
- 15 декабря, незадолго до того, как Дед Мороз должен был приступить в Рийгикогу к раздаче подарков, вы вышли из зала, а позднее объяснили, что раздача подарков депутатам - не самая хорошая идея, когда на Сааремаа люди сидят без света, а в самом Рийгикогу только что представитель Верховной Рады Украины рассказывал об ужасах войны. Только ли эти две конкретные причины побудили вас выйти из зала, или же можно сказать, что ваши действия были еще и своего рода общим протестом против в целом не всегда этичного делопроизводства в Рийгикогу, которое вы часто критикуете?
- Я люблю и Деда Мороза, и все Рождественские или новогодние традиции. Однако уже несколько лет подряд я говорю о том, что есть вещи несовместимые. Дед Мороз с шуточками на последнем заседании парламента перед Новым годом – это неуместно. Простите за банальность, но политики изначально должны решать серьезные проблемы, ради чего их и избрали в парламент.
Сегодня у нас достаточно проблем, которым можно и нужно уделять время. Вместо этого наши избиратели в прямом эфире наблюдают, как появляющийся в зале заседаний Дед Мороз подшучивает над политиками, они ему поют песенки в меру своей талантливости, получают шуточные подарки. Ну неуместно же.
А в этом году, увы, сложилось еще хуже. Первым пунктом выслушали обращение украинской делегации о смертях, об убитых детях, о войне. А после этого сразу переключились на Деда Мороза. Поэтому при появлении Деда Мороза я вышла из зала.
- Можно ли сказать, что уходящий год в Рийгикогу - даже на фоне войны - тоже был отмечен какими-то заметными случаями недостойного поведения депутатов в здании парламента? Как вы вообще сейчас оцениваете, если так можно выразиться, этический климат в зале заседаний и других помещениях Рийгикогу?
- Политическая культура, культура общения политиков между собой, культура политической дискуссии падает. Это современная болезнь не только местной политики, но от этого оправдания легче не становится. Здесь, конечно, большую роль играют и журналисты, и потенциальные избиратели.
Если со стороны общества в момент предстоящих выборов будет запрос на серьезную дискуссию, то есть шанс получить и содержательные ответы, или же выявить тех, кто на содержательность не способен.
- Вы уже довольно давно сообщили, что не будете баллотироваться в марте на выборах в парламент, на этой неделе ваша партия обнародовала списки кандидатов, и вас там нет. Повлияло ли на ваше решение не идти на выборы среди прочего и то, что вас стало разочаровывать, каким образом выстраивается порой общение в парламенте между депутатами, какие резкие формы оно приобретает? Или же все это не было сколь-нибудь значительным фактором?
- Я действительно не планирую идти на выборы. Тому есть целый ряд причин. Едва ли они связаны с этикой. Одна из причин, к примеру, это мое убеждение, что после двух созывов в парламенте, а это восемь лет, можно и нужно сделать паузу, чтобы вновь увидеть политический расклад со стороны, чтобы вернуть себя в контекст избирателя. Такая модель, «два созыва, затем пауза», активно поддерживалась инициативной группой Целевого учреждения «Государственная реформа».
Я сторонник мысли, что государственный аппарат должен обновляться. Это касается и чиновников, и политиков.
- Представим сейчас, что на Сааремаа и в других регионах Эстонии на этой неделе было бы все в порядке со светом, и в четверг никто не говорил бы в Рийгикогу страшных вещей о войне в Украине. В таком случае вы остались бы в зале заседаний во время выступления Деда Мороза?
- Мне вообще не близок формат «пошутим в парламенте». Налогоплательщик, желающий шуток, включает развлекательную передачу. Политикам же избиратели платят зарплату не за шутки, а за решения накопившихся проблем. Имидж политика сегодня и так оставляет желать лучшего, поэтому я бы сфокусировалась на основных функциях парламентария. И об этом я говорю не первый год.
- Дед Мороз подарил в этом году депутатам Рийгикогу магнитные подковы счастья, с намеком на то, что это магниты для притягивания голосов избирателей на мартовских выборах. Действительно ли для политика самое главное счастье - это голоса в день выборов? Или Дед Мороз решил пошутить над стереотипами, которые существуют в отношении политиков у так называемых «простых людей»?
- Результат на выборах, количество голосов - это показатель успешности политика. А также залог того, что он сможет реализовать свой потенциал в политике. Формула проста: чем популярнее политик, тем больше шансов, что он сможет реализовать свои предвыборные обещания. Сможет реализовать обещание – снова увеличит свою популярность. Поэтому голоса, конечно, имеют огромное значение. Но в них ли счастье? Скорее, это оценка работы.