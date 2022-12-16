ИНТЕРВЬЮ ⟩ Ладынская-Кубитс: парламент является очень неподходящим местом для шутовства

- Можно ли сказать, что уходящий год в Рийгикогу - даже на фоне войны - тоже был отмечен какими-то заметными случаями недостойного поведения депутатов в здании парламента? Как вы вообще сейчас оцениваете, если так можно выразиться, этический климат в зале заседаний и других помещениях Рийгикогу?

- Политическая культура, культура общения политиков между собой, культура политической дискуссии падает. Это современная болезнь не только местной политики, но от этого оправдания легче не становится. Здесь, конечно, большую роль играют и журналисты, и потенциальные избиратели.

Если со стороны общества в момент предстоящих выборов будет запрос на серьезную дискуссию, то есть шанс получить и содержательные ответы, или же выявить тех, кто на содержательность не способен.

- Вы уже довольно давно сообщили, что не будете баллотироваться в марте на выборах в парламент, на этой неделе ваша партия обнародовала списки кандидатов, и вас там нет. Повлияло ли на ваше решение не идти на выборы среди прочего и то, что вас стало разочаровывать, каким образом выстраивается порой общение в парламенте между депутатами, какие резкие формы оно приобретает? Или же все это не было сколь-нибудь значительным фактором?